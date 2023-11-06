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Насилие в одном из детских домов Грузии? МВД начало расследование
Насилие в одном из детских домов Грузии? МВД начало расследование
По делу уже допрошены воспитанники детдома 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T10:55+0400
2023-11-06T10:55+0400
2023-11-06T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту возможного насилия в одном из детских домов Гори (регион Шида Картли).Как передает телекомпания "Рустави 2", по делу уже допрошены воспитанники детдома. По предварительным данным, никто из них не подтвердил сведений о насилии.Информацию о возможном факте насилия в детдоме города Гори распространила телекомпания "ТВ Мониторинг". По данным СМИ, воспитанники дома обвиняют сотрудников учреждения в физических и словесных оскорблениях, а также в унизительном обращении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гори, шида картли, преступность в грузии, насилие
происшествия, грузия, новости, гори, шида картли, преступность в грузии, насилие
Насилие в одном из детских домов Грузии? МВД начало расследование
10:55 06.11.2023 (обновлено: 11:26 06.11.2023)
По делу уже допрошены воспитанники детдома
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту возможного насилия в одном из детских домов Гори (регион Шида Картли).
Как передает телекомпания "Рустави 2
", по делу уже допрошены воспитанники детдома. По предварительным данным, никто из них не подтвердил сведений о насилии.
Информацию о возможном факте насилия в детдоме города Гори распространила телекомпания "ТВ Мониторинг". По данным СМИ, воспитанники дома обвиняют сотрудников учреждения в физических и словесных оскорблениях, а также в унизительном обращении.