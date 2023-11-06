https://sputnik-georgia.ru/20231106/nasilie-v-odnom-iz-detskikh-domov-gruzii--mvd-nachalo-rassledovanie--284009186.html

Насилие в одном из детских домов Грузии? МВД начало расследование

Насилие в одном из детских домов Грузии? МВД начало расследование

По делу уже допрошены воспитанники детдома 06.11.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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преступность в грузии

насилие

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту возможного насилия в одном из детских домов Гори (регион Шида Картли).Как передает телекомпания "Рустави 2", по делу уже допрошены воспитанники детдома. По предварительным данным, никто из них не подтвердил сведений о насилии.Информацию о возможном факте насилия в детдоме города Гори распространила телекомпания "ТВ Мониторинг". По данным СМИ, воспитанники дома обвиняют сотрудников учреждения в физических и словесных оскорблениях, а также в унизительном обращении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, гори, шида картли, преступность в грузии, насилие