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Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир
Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир
Задержанный конвоир воспользовался правом хранить молчание 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали еще одного конвоира в рамках расследования дела о побеге трех заключенных из гражданской клиники "Аверси" в Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди". Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15 (Ксани), где они отбывали наказание. Троим заключенным удалось сбежать. Они были задержаны спустя сутки. По информации СМИ, задержанный конвоир воспользовался правом хранить молчание. Пока неизвестна статья, по которой ему предъявлено обвинение. Это уже второй конвоир, задержанный в рамках расследования дела. Второго ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прим статья УК Грузии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, преступность в грузии

Побег заключенных в Тбилиси – задержан еще один конвоир

11:44 06.11.2023 (обновлено: 11:48 06.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Задержанный конвоир воспользовался правом хранить молчание
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали еще одного конвоира в рамках расследования дела о побеге трех заключенных из гражданской клиники "Аверси" в Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди".
Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15 (Ксани), где они отбывали наказание. Троим заключенным удалось сбежать. Они были задержаны спустя сутки.
По информации СМИ, задержанный конвоир воспользовался правом хранить молчание. Пока неизвестна статья, по которой ему предъявлено обвинение.
Это уже второй конвоир, задержанный в рамках расследования дела. Второго ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прим статья УК Грузии).
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