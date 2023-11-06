https://sputnik-georgia.ru/20231106/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-6-do-12-noyabrya-284008869.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 ноября

Гостей и жителей грузинской столицы ожидает солнечная неделя 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T10:27+0400

2023-11-06T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном солнечную и ясную погоду, однако к концу недели ожидается небольшой дождь и облачность. В понедельник, 6 ноября, в столице синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 23 градусов тепла. Ожидается слабый дождь. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:49. Во вторник, 7 ноября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:39. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла. 10-15 – 17-22 м/с Закат в Тбилиси будет в 17:48. В среду, 8 ноября, в Тбилиси ожидается теплая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:40. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:47. В четверг, 9 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:41. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:46. В пятницу, 10 ноября, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:43. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, а днем прогреется до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:45. В субботу, 11 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и местами слабый дождь. Восход солнца будет в 07:44. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:44. В воскресенье, 12 ноября, в столице Грузии синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:45. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:43.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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