https://sputnik-georgia.ru/20231106/v-nebe-nad-gruziey-vozniklo-krasnoe-severnoe-siyanie---foto-krasiveyshego-yavleniya-284009799.html

В небе над Грузией возникло красное северное сияние – фото красивейшего явления

В небе над Грузией возникло красное северное сияние – фото красивейшего явления

Красивейшее зрелище можно было наблюдать в высокогорных регионах страны 06.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Жители Грузии стали свидетелями крайне редкого и красивого северного сияния вечером, 5 ноября, небо над горизонтом засияло красным цветом. Причиной этого уникального явления стала очень сильная вспышка на Солнце, случившаяся 3 ноября. Она достигла Земли 6 ноября. Это случается крайне редко, и такое полярное сияние называют "южным", а еще "Авророй". Особенно ярко и красиво это явление было видно в высокогорных регионах Грузии. Граждане Грузии опубликовали в соцсети фотографии "Авроры" из Рача и Сванети. Северное сияние связано с магнитными бурями из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер – это поток заряженных частиц, выбрасываемых из Солнца в пространство. Когда происходит магнитная буря, то, говоря простыми словами, проминается магнитное поле Земли и дает доступ к частицам солнечного ветра, они проникают в глубокие слои атмосферы, сталкиваются с ее частицами и атмосфера светится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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