https://sputnik-georgia.ru/20231106/v-tbilisi-poyavyatsya-160-novykh-avtobusov-284024444.html
В Тбилиси появятся 160 новых автобусов
В Тбилиси появятся 160 новых автобусов
До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T22:02+0400
2023-11-06T22:02+0400
2023-11-06T22:02+0400
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тбилиси
каха каладзе
германия
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ТБИЛИСИ, 6 ноя— Sputnik. С нового года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, говорится в сообщении мэрии столицы. Автобусы работают на природном газе. Их закупит мэрия Тбилиси. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с заместителем Ираклием Бенделиани отправляется с рабочим визитом в Германию, где встретится с руководством компании MAN. Каладзе также осмотрит выставочный зал MAN, где выставлены 18-метровые автобусы. На сегодняшний день, столицу обслуживают 234 единиц 10- и 12-метровых автобусов. До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент, в тбилисском автопарке 860 автобусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, германия, новые автобусы
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, германия, новые автобусы
В Тбилиси появятся 160 новых автобусов
До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города
ТБИЛИСИ, 6 ноя— Sputnik. С нового года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, говорится в сообщении мэрии столицы.
Автобусы работают на природном газе. Их закупит мэрия Тбилиси. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с заместителем Ираклием Бенделиани отправляется с рабочим визитом в Германию, где встретится с руководством компании MAN. Каладзе также осмотрит выставочный зал MAN, где выставлены 18-метровые автобусы.
На сегодняшний день, столицу обслуживают 234 единиц 10- и 12-метровых автобусов.
До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент, в тбилисском автопарке 860 автобусов.