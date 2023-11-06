https://sputnik-georgia.ru/20231106/v-tbilisi-poyavyatsya-160-novykh-avtobusov-284024444.html

В Тбилиси появятся 160 новых автобусов

В Тбилиси появятся 160 новых автобусов

До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T22:02+0400

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грузия

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общество

тбилиси

каха каладзе

германия

новые автобусы

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ТБИЛИСИ, 6 ноя— Sputnik. С нового года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, говорится в сообщении мэрии столицы. Автобусы работают на природном газе. Их закупит мэрия Тбилиси. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с заместителем Ираклием Бенделиани отправляется с рабочим визитом в Германию, где встретится с руководством компании MAN. Каладзе также осмотрит выставочный зал MAN, где выставлены 18-метровые автобусы. На сегодняшний день, столицу обслуживают 234 единиц 10- и 12-метровых автобусов. До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент, в тбилисском автопарке 860 автобусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, германия, новые автобусы