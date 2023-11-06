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https://sputnik-georgia.ru/20231106/v-tsentre-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-284024015.html
В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
Ограничения вводятся с 00:00 до 06:00 с 7 до 20 ноября в связи с демонтажом пешеходного моста 06.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в центре Тбилиси будет ограничено на две недели с 7 ноября, сообщает пресс-служба столичной мэрии. По информации пресс-службы, ограничения вводятся с 00:00 до 06:00 с 7 до 20 ноября в связи с демонтажом пешеходного моста. Ограничение распространяется на участок дороги от пересечения площади Героев и шоссе Чабуа Амиреджиби до пересечения у парка "Мзиури". В период ограничений транспортные средства смогут двигаться от площади Героев в направлении проспекта Михаила Тамарашвили по проспектам Варазисхеви и Ильи Чавчавадзе, а от улицы Ильи Чавчавадзе до шоссе Чабуа Амиреджиби автомобили смогут двигаться по улице Зураба Авалишвили. Кроме того, транспортные средства смогут двигаться от проспекта Михаила Тамарашвили по шоссе Чабуа Амиреджиби до парка "Мзиури", а от парка "Мзиури" до улицы Нино Рамишвили автомобили будут двигаться в обоих направлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси

В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

21:13 06.11.2023
© Мэрия ТбилисиАвтодорога в ущелье реки Вере
Автодорога в ущелье реки Вере - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2023
© Мэрия Тбилиси
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Ограничения вводятся с 00:00 до 06:00 с 7 до 20 ноября в связи с демонтажом пешеходного моста
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в центре Тбилиси будет ограничено на две недели с 7 ноября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По информации пресс-службы, ограничения вводятся с 00:00 до 06:00 с 7 до 20 ноября в связи с демонтажом пешеходного моста.
Ограничение распространяется на участок дороги от пересечения площади Героев и шоссе Чабуа Амиреджиби до пересечения у парка "Мзиури".
В период ограничений транспортные средства смогут двигаться от площади Героев в направлении проспекта Михаила Тамарашвили по проспектам Варазисхеви и Ильи Чавчавадзе, а от улицы Ильи Чавчавадзе до шоссе Чабуа Амиреджиби автомобили смогут двигаться по улице Зураба Авалишвили.
Кроме того, транспортные средства смогут двигаться от проспекта Михаила Тамарашвили по шоссе Чабуа Амиреджиби до парка "Мзиури", а от парка "Мзиури" до улицы Нино Рамишвили автомобили будут двигаться в обоих направлениях.
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