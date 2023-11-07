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Заявление в Израиле о ядерном оружии вызывает ряд вопросов – МИД РФ

Заявление в Израиле о ядерном оружии вызывает ряд вопросов – МИД РФ

В Израиле назвали сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта 07.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Заявление израильского министра о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта.Палестино-израильский конфликт, корни которого находятся в сфере территориальных интересов, длится не один десяток лет. После Второй мировой войны, в 1947 году ООН приняло решение о создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано был только Израиль.Как ранее сообщалось, кроме более 10 тысяч погибших за месяц палестино-израильского противостояния, пострадавшими числятся почти 25 тысяч человек. По различным данным, плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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