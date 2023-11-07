https://sputnik-georgia.ru/20231107/284048981.html

Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского

Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского

Трамп не поедет на Украину к Зеленскому из-за конфликта интересов с Байденом 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T16:16+0400

2023-11-07T16:16+0400

2023-11-07T16:33+0400

в мире

политика

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/07/284049159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f038b635569fe543a5e775ee9291a88e.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, приглашавшему его в Киев, передает Newsmax. Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа"."Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно", – заявил Трамп. Он объяснил, что украинским президентом сейчас занимается администрация Джо Байдена и он не хотел бы создавать конфликт интересов. В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, обострение ситуации вокруг украины