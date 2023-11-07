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Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского
Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского
Трамп не поедет на Украину к Зеленскому из-за конфликта интересов с Байденом 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T16:16+0400
2023-11-07T16:16+0400
2023-11-07T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, приглашавшему его в Киев, передает Newsmax. Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа"."Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно", – заявил Трамп. Он объяснил, что украинским президентом сейчас занимается администрация Джо Байдена и он не хотел бы создавать конфликт интересов. В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, обострение ситуации вокруг украины
Неуместно. Трамп отверг призыв Зеленского
16:16 07.11.2023 (обновлено: 16:33 07.11.2023)
Трамп не поедет на Украину к Зеленскому из-за конфликта интересов с Байденом
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, приглашавшему его в Киев, передает Newsmax.
Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".
"Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно", – заявил Трамп.
Он объяснил, что украинским президентом сейчас занимается администрация Джо Байдена и он не хотел бы создавать конфликт интересов.
При этом, отметил Трамп, США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ – он практически пропал из заголовков.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.