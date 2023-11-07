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Товарооборот России и Таджикистана превысил 1,2 млрд долларов

Товарооборот России и Таджикистана превысил 1,2 млрд долларов

С января по октябрь 2023 года импорт из России в Таджикистан составил 1,1 млрд долларов 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T18:38+0400

2023-11-07T18:38+0400

2023-11-07T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Объемы взаимной торговли России и Таджикистана за первые 10 месяцев 2023 года составили более 1,2 млрд долларов, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Таможенной службы республики.В ведомстве уточняется, что величина торговли сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.Между тем основную часть товарооборота составил импорт из РФ в Таджикистан, он достиг около 1,1 млрд долларов, тогда как экспорт оценивается в 100 млн. Россия остается основным партнером по импорту в Таджикистан – из РФ в республику поступило 26,7% от общего количества товаров.Ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев сообщил, что за первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 13,3%. Отмечается, что показатель взаимной торговли увеличился на 850 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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