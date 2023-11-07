https://sputnik-georgia.ru/20231107/antimaydan-i-grazhdanskaya-stabilnost---v-gruzii-sozdan-konsultativnyy-sovet-284031496.html

"Антимайдан и гражданская стабильность" - в Грузии создан консультативный совет

"Антимайдан и гражданская стабильность" - в Грузии создан консультативный совет

Консультационная группа будет обсуждать самые актуальные вопросы и представлять уже готовые проекты как правительству, так и общественности 07.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

георгий кардава

консервативное движение

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. "Консультативный совет Антимайдана и гражданской стабильности" официально создан в Грузии по инициативе лидеров "Консервативного движения/Альт-Инфо", заявил Sputnik Грузия один из основателей движения Георгий Кардава. По словам основателей, до конца года Грузия может не получить статус-кандидата на вступление в Евросоюз, что будет использовано как повод для организации госпереворота в стране наподобие украинского "Майдана", в связи с чем было решено создать движение "Антимайдан". Консультативная группа в составе экспертов различных областей, политологов и аналитиков была укомплектована в ходе рабочей встречи, организованной "Консервативным движением".Как пояснил политик, Консультационная группа будет выносить самые актуальные вопросы на обсуждение, искать пути решения, и представлять уже готовые проекты как правительству, так и общественности. Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", известной выступлениями против ЛГБТ-сообщества. Основатели движения выступают за налаживание отношений с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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