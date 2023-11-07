https://sputnik-georgia.ru/20231107/den-doklada-evrokomissii--glava-mid-gruzii-otpravlyaetsya-v-bryussel-284056716.html

День доклада Еврокомиссии – глава МИД Грузии отправляется в Брюссель

День доклада Еврокомиссии – глава МИД Грузии отправляется в Брюссель

На основании заключения Еврокомисси 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправился в Брюссель, где Еврокомиссия 8 ноября представит отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата, сообщает пресс-служба МИД Грузии. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По сообщению МИД, в рамках визита министр иностранных дел встретится с Еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем. На основании заключения Еврокомисси 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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