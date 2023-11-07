https://sputnik-georgia.ru/20231107/den-pamyati-dimitriya-solunskogo-2023-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-284038346.html

День памяти Димитрия Солунского 2023: молитвы, о чем просят святого

День памяти Димитрия Солунского 2023: молитвы, о чем просят святого

Великомученика Димитрия Солунского, одного из самых почитаемых святых, православные поминают 8 ноября 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T13:06+0400

2023-11-07T13:06+0400

2023-11-07T13:32+0400

справки

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Кем был Димитрий Солунский, какие молитвы возносят великомученику и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие Солунского Родился будущий святой в городе Солуни (Салоники) в Греции в семье тайных христиан, которые крестили мальчика еще в детстве. Димитрий, после смерти отца, стал правителем Фессалоникийской области, успешно защищая ее от внешних врагов. Пренебрегая приказом императора Максимиана Галерия (305-311) вылавливать и истреблять христиан, Димитрий Солунский открыто учил жителей города христианской вере, искореняя языческие традиции. Император, разгневанный непослушанием своего вассала, велел заключить Димитрия в темницу, а затем забить великомученика копьями. Произошло это в 306-м. В чем помогает Святого Димитрия изображают на иконах воином в пернатых доспехах, держащим в руках меч и копье. Русские воины верили, что великомученик им особо покровительствует. Димитрия Солунского считают покровителем военачальников. Одним из примеров является ошеломляющая победа Дмитрия Донского на Куликовом поле. Святому возносят молитвы и просят о мужестве перед серьезными трудностями, а также облегчить тяготы военной службы. Помогает молитва Димитрию Солунскому сохранить мир и выстоять при наступлении захватчиков. Перед иконой великомученика также возносят молитвы и просят святого исцелить от разных болезней. Молитвы Димитрию Солунскому Молитва первая Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь. Молитва вторая Святый великомучениче Христов Димитрие! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам, окаянным (имена) от всегубительныя язвы, огня и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити приход (дом) сей и храм наш. Испроси нам благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами Твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки