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ДТП на западе Грузии – ребенок попал под колеса автомобиля
ДТП на западе Грузии – ребенок попал под колеса автомобиля
Ребенка с челюстно-лицевой травмой доставили в клинику, его состояние стабильное 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T23:18+0400
2023-11-07T23:18+0400
2023-11-08T00:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Восьмилетнего ребенка сбила машина в городе Зугдиди на западе Грузии, ребенок оказался в больнице, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, легковой автомобиль сбил ребенка, когда тот пытался перейти дорогу. Ребенка с челюстно-лицевой травмой доставили в клинику, его состояние стабильное. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкое причинение вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, зугдиди, дтп
грузия, новости, происшествия, зугдиди, дтп
ДТП на западе Грузии – ребенок попал под колеса автомобиля
23:18 07.11.2023 (обновлено: 00:41 08.11.2023)
Ребенка с челюстно-лицевой травмой доставили в клинику, его состояние стабильное
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Восьмилетнего ребенка сбила машина в городе Зугдиди на западе Грузии, ребенок оказался в больнице, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, легковой автомобиль сбил ребенка, когда тот пытался перейти дорогу.
Ребенка с челюстно-лицевой травмой доставили в клинику, его состояние стабильное.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкое причинение вреда здоровью".