https://sputnik-georgia.ru/20231107/dtp-na-zapade-gruzii--rebenok-popal-pod-kolesa-avtomobilya-284056651.html

ДТП на западе Грузии – ребенок попал под колеса автомобиля

ДТП на западе Грузии – ребенок попал под колеса автомобиля

Ребенка с челюстно-лицевой травмой доставили в клинику, его состояние стабильное 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Восьмилетнего ребенка сбила машина в городе Зугдиди на западе Грузии, ребенок оказался в больнице, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, легковой автомобиль сбил ребенка, когда тот пытался перейти дорогу. Ребенка с челюстно-лицевой травмой доставили в клинику, его состояние стабильное. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкое причинение вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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