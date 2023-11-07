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ДТП в Тбилиси – автомобиль насмерть сбил девушку
ДТП в Тбилиси – автомобиль насмерть сбил девушку
Водителю, насмерть сбившему девушку, грозит от четырех до семи лет тюрьмы 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T11:51+0400
2023-11-07T11:51+0400
2023-11-07T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Девушка погибла в результате ДТП в тбилисском районе Поничала, сообщает телекомпания "Рустави". По данным СМИ, 19-летняя девушка погибла, когда хотела перейти дорогу. Водитель автомобиля задержан. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии: "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" и "Оставление в опасности". Водителю грозит от четырех до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
ДТП в Тбилиси – автомобиль насмерть сбил девушку
Водителю, насмерть сбившему девушку, грозит от четырех до семи лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Девушка погибла в результате ДТП в тбилисском районе Поничала, сообщает телекомпания "Рустави".
По данным СМИ, 19-летняя девушка погибла, когда хотела перейти дорогу. Водитель автомобиля задержан.
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии: "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" и "Оставление в опасности". Водителю грозит от четырех до семи лет тюрьмы.