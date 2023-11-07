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Экономист Ткаченко о газопроводе "Север-Юг" и зоне свободной торговли ЕАЭС и Индии
Экономист Ткаченко о газопроводе "Север-Юг" и зоне свободной торговли ЕАЭС и Индии
Индия сегодня – самая быстрорастущая развивающаяся экономика, и сегодня она все больше нуждается в сотрудничестве с Россией 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T09:43+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Какие преимущества России и ее партнерам по ЕАЭС даст создание зоны свободной торговли с Индией? Готовы или страны реализовать проект газового коридора "Север-Юг"? Должна ли Россия наращивать инвестиции в экономику Индии? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, индия, еаэс, sputnik, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, индия, еаэс, sputnik, видео
Экономист Ткаченко о газопроводе "Север-Юг" и зоне свободной торговли ЕАЭС и Индии
09:43 07.11.2023 (обновлено: 10:36 07.11.2023)
Индия сегодня – самая быстрорастущая развивающаяся экономика, и сегодня она все больше нуждается в сотрудничестве с Россией
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.
Какие преимущества России и ее партнерам по ЕАЭС даст создание зоны свободной торговли с Индией? Готовы или страны реализовать проект газового коридора "Север-Юг"? Должна ли Россия наращивать инвестиции в экономику Индии?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.