https://sputnik-georgia.ru/20231107/ekonomist-tkachenko-o-gazoprovode-sever-yug-i-zone-svobodnoy-torgovli-eaes-i-indii-284029756.html

Экономист Ткаченко о газопроводе "Север-Юг" и зоне свободной торговли ЕАЭС и Индии

Экономист Ткаченко о газопроводе "Север-Юг" и зоне свободной торговли ЕАЭС и Индии

Индия сегодня – самая быстрорастущая развивающаяся экономика, и сегодня она все больше нуждается в сотрудничестве с Россией 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T09:43+0400

2023-11-07T09:43+0400

2023-11-07T10:36+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Какие преимущества России и ее партнерам по ЕАЭС даст создание зоны свободной торговли с Индией? Готовы или страны реализовать проект газового коридора "Север-Юг"? Должна ли Россия наращивать инвестиции в экономику Индии? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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