https://sputnik-georgia.ru/20231107/fts-rossii-predupredila-o-vozmozhnom-zatrudnenii-dvizheniya-na-verkhnem-larse-284054871.html

ФТС России предупредила о возможном затруднении движения на "Верхнем Ларсе"

ФТС России предупредила о возможном затруднении движения на "Верхнем Ларсе"

ФТС рекомендует водителям выбрать альтернативные маршруты перевозки грузов 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T21:27+0400

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верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Проезд через КПП "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница) с 13 ноября и до конца месяца будет затруднен из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.В частности, намечается проведение работ по асфальтированию подъездной дороги к КПП со стороны въезда из Грузии на территорию России.Отдельные полосы дороги будут временно закрыты, что и приведет к вынужденному смешению потоков автомобилей.В связи с этим Северо-Кавказское таможенное управление ФТС рекомендует рассмотреть альтернативные маршруты перевозки грузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, грузино-российская граница