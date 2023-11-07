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ФТС России предупредила о возможном затруднении движения на "Верхнем Ларсе"
ФТС России предупредила о возможном затруднении движения на "Верхнем Ларсе"
ФТС рекомендует водителям выбрать альтернативные маршруты перевозки грузов 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T21:27+0400
2023-11-07T21:27+0400
2023-11-07T21:27+0400
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верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Проезд через КПП "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница) с 13 ноября и до конца месяца будет затруднен из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.В частности, намечается проведение работ по асфальтированию подъездной дороги к КПП со стороны въезда из Грузии на территорию России.Отдельные полосы дороги будут временно закрыты, что и приведет к вынужденному смешению потоков автомобилей.В связи с этим Северо-Кавказское таможенное управление ФТС рекомендует рассмотреть альтернативные маршруты перевозки грузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, грузино-российская граница
грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, грузино-российская граница
ФТС России предупредила о возможном затруднении движения на "Верхнем Ларсе"
ФТС рекомендует водителям выбрать альтернативные маршруты перевозки грузов
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Проезд через КПП "Верхний Ларс" (российско-грузинская граница) с 13 ноября и до конца месяца будет затруднен из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.
В частности, намечается проведение работ по асфальтированию подъездной дороги к КПП со стороны въезда из Грузии на территорию России.
Отдельные полосы дороги будут временно закрыты, что и приведет к вынужденному смешению потоков автомобилей.
В связи с этим Северо-Кавказское таможенное управление ФТС рекомендует рассмотреть альтернативные маршруты перевозки грузов.