https://sputnik-georgia.ru/20231107/grazhdanin-gruzii-pogib-na-kipre-284030656.html

Гражданин Грузии погиб на Кипре

Гражданин Грузии погиб на Кипре

Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T10:30+0400

2023-11-07T10:30+0400

2023-11-07T10:54+0400

происшествия

грузия

новости

кипр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276407115_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f295d900ce36c3850eaf6c60db49b08d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии скончался в результате автомобильной аварии в городе Пафос (Кипр), сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на местные СМИ. По информации СМИ, 33-летний Кока Парцвания хотел перейти дорогу поздно ночью в Пафосе, когда его и сбила машина. Водитель автомобиля, 24-летний камерунец, сначала скрылся с места происшествия, но приблизительно через полтора часа, в 02:15 по местному времени, вернулся и сообщил о случившемся в полицию. По его словам, он покинул место происшествия из-за испуга. Водитель задержан. По имеющимся данным, 33-летний грузин просил политического убежища на Кипре. Полиция пыталась установить личность жертвы в течение 18 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кипр

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, кипр