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Гражданин Грузии погиб на Кипре
Гражданин Грузии погиб на Кипре
Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T10:30+0400
2023-11-07T10:30+0400
2023-11-07T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии скончался в результате автомобильной аварии в городе Пафос (Кипр), сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на местные СМИ. По информации СМИ, 33-летний Кока Парцвания хотел перейти дорогу поздно ночью в Пафосе, когда его и сбила машина. Водитель автомобиля, 24-летний камерунец, сначала скрылся с места происшествия, но приблизительно через полтора часа, в 02:15 по местному времени, вернулся и сообщил о случившемся в полицию. По его словам, он покинул место происшествия из-за испуга. Водитель задержан. По имеющимся данным, 33-летний грузин просил политического убежища на Кипре. Полиция пыталась установить личность жертвы в течение 18 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кипр
происшествия, грузия, новости, кипр
Гражданин Грузии погиб на Кипре
10:30 07.11.2023 (обновлено: 10:54 07.11.2023)
Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии скончался в результате автомобильной аварии в городе Пафос (Кипр), сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на местные СМИ.
По информации СМИ, 33-летний Кока Парцвания хотел перейти дорогу поздно ночью в Пафосе, когда его и сбила машина.
Водитель автомобиля, 24-летний камерунец, сначала скрылся с места происшествия, но приблизительно через полтора часа, в 02:15 по местному времени, вернулся и сообщил о случившемся в полицию. По его словам, он покинул место происшествия из-за испуга. Водитель задержан.
По имеющимся данным, 33-летний грузин просил политического убежища на Кипре. Полиция пыталась установить личность жертвы в течение 18 часов.