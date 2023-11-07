https://sputnik-georgia.ru/20231107/massovoe-otravlenie-v-detskom-sadu-na-vostoke-gruzii--spetsialisty-nachali-izuchenie-fakta-284040892.html

Массовое отравление в детском саду на востоке Грузии – специалисты начали изучение факта

Массовое отравление в детском саду на востоке Грузии – специалисты начали изучение факта

Дети, предположительно, отравились едой, ведется лабораторное исследование 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T15:01+0400

2023-11-07T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Возможный факт интоксикации 15 воспитанников одного из детских садов города Болниси (Квемо Картли) изучают специалисты Национального агентства продовольствия Грузии, говорится в сообщении ведомства в соцсети. В детском саду №6 дети, предположительно, отравились едой. Инспекторы Агентства осуществили внеплановую проверку учреждения и взяли образцы сырья и продуктов для проведения лабораторных исследований. Национальное агентство продовольствия ознакомит общественность с полученными результатами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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