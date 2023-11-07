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Массовое отравление в детском саду на востоке Грузии – специалисты начали изучение факта
Массовое отравление в детском саду на востоке Грузии – специалисты начали изучение факта
Дети, предположительно, отравились едой, ведется лабораторное исследование 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T15:01+0400
2023-11-07T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Возможный факт интоксикации 15 воспитанников одного из детских садов города Болниси (Квемо Картли) изучают специалисты Национального агентства продовольствия Грузии, говорится в сообщении ведомства в соцсети. В детском саду №6 дети, предположительно, отравились едой. Инспекторы Агентства осуществили внеплановую проверку учреждения и взяли образцы сырья и продуктов для проведения лабораторных исследований. Национальное агентство продовольствия ознакомит общественность с полученными результатами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, болниси, квемо картли
Массовое отравление в детском саду на востоке Грузии – специалисты начали изучение факта
15:01 07.11.2023 (обновлено: 15:13 07.11.2023)
Дети, предположительно, отравились едой, ведется лабораторное исследование
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Возможный факт интоксикации 15 воспитанников одного из детских садов города Болниси (Квемо Картли) изучают специалисты Национального агентства продовольствия Грузии, говорится в сообщении ведомства в соцсети.
В детском саду №6 дети, предположительно, отравились едой.
Инспекторы Агентства осуществили внеплановую проверку учреждения и взяли образцы сырья и продуктов для проведения лабораторных исследований.
Национальное агентство продовольствия ознакомит общественность с полученными результатами.