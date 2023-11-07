https://sputnik-georgia.ru/20231107/narodnye-primety-na-dmitriev-den-2023-chto-nelzya-delat-8-noyabrya-284054160.html

Народные приметы на Дмитриев день 2023: что нельзя делать 8 ноября?

Народные приметы на Дмитриев день 2023: что нельзя делать 8 ноября?

Православная церковь 8 ноября поминает великомученика Димитрия Солунского, пострадавшего за Христову веру в 306 году 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T21:03+0400

2023-11-07T21:03+0400

2023-11-07T21:03+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282507576_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fd5cecf41e1791bb42ebed1555eb47a2.jpg

В народном календаре праздник называют Дмитриев день, с ним связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Дмитриев день; о народных приметах 8 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Дмитриев день нельзя делать в доме уборку, а также стирать, купаться и мыть посуду, чтобы грязная вода не выливалась на души умерших. Нельзя 8 ноября ругаться, спорить и сквернословить – по приметам весь год пройдет в конфликтах и скандалах. В Дмитриев день нельзя делать ремонт и заниматься рукодельем – это плохая примета, так как травмы, полученные в этот день, будут долго заживать. Играть свадьбу 8 ноября нельзя – по приметам семья, созданная в Дмитриев день, скоро распадется. По народным приметам встречать Дмитриев день с долгами нельзя – весь год можно прожить в бедности. Народные приметы Хорошая примета варить 8 ноября пиво – весь год будет успешным и счастливым. По народным приметам подымится сильный ветер, если заря 8 ноября будет багровая, а если стекла на окнах запотели – значит, скоро похолодает. Зима предстоит снежная, если в Дмитриев день на деревьях лежит иней, а если водоемы к 8 ноября лед еще не сковал – это верная примета, что до конца месяца морозов не будет. Весна наступит поздно, если мороз ударит в Дмитриев день, а если 8 ноября выпал снег – по приметам снег выпадет и на Пасху. Потеплеет, если в Дмитриев день с утра туман стелится по земле, а если стоит теплая погода – это примета, что зима будет снежной. По народным приметам погода весной будет такой же, как и на Дмитриев день. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников