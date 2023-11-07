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Непогода в Имерети – в Кутаиси затоплены улицы и дома
Непогода в Имерети – в Кутаиси затоплены улицы и дома
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий непогоды 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T14:19+0400
2023-11-07T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Ливень создал проблемы жителя города Кутаиси (регион Имерети), затоплены улицы и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Рустави 2". Обильные осадки обрушились на город в ночь на понедельник. По информации мэрии Кутаиси, в результате ливня из берегов вышла река Огаскура, которая создала проблемы городу. Затопило дома, было повалено деревья, из-за чего было затруднено движение автомобилей.Соответствующие службы начали очистительные работы поздно ночью. Работы по ликвидации последствии стихии продолжаются. Синоптики прогнозируют, что почти на всей территории Грузии непогода продлится до 9 ноября, ожидаются осадки и сильный ветер западного направления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, имерети
Непогода в Имерети – в Кутаиси затоплены улицы и дома
14:19 07.11.2023 (обновлено: 14:24 07.11.2023)
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий непогоды
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Ливень создал проблемы жителя города Кутаиси (регион Имерети), затоплены улицы и первые этажи домов, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Обильные осадки обрушились на город в ночь на понедельник. По информации мэрии Кутаиси, в результате ливня из берегов вышла река Огаскура, которая создала проблемы городу. Затопило дома, было повалено деревья, из-за чего было затруднено движение автомобилей.
Соответствующие службы начали очистительные работы поздно ночью. Работы по ликвидации последствии стихии продолжаются.
Синоптики прогнозируют, что почти на всей территории Грузии непогода продлится до 9 ноября, ожидаются осадки и сильный ветер западного направления.