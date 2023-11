Nike подала в суд против New Balance и Skechers – СМИ

https://sputnik-georgia.ru/20231107/nike-podala-v-sud-protiv-new-balance-i-skechers---smi-284032794.html

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike подал иск против компаний New Balance и Skechers за использование технологии производства кроссовок, копирующей запатентованный им метод, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. В Nike утверждают, что технология Flyknit заключается в создании верхней тканевой части кроссовка из прочных, но тонких нитей, надежно фиксирующих ногу в ботинке и обеспечивающих большую воздухопроницаемость и гибкость. Между тем в New Balance заявили, что при всем уважении к интеллектуальной собственности конкурента, Nike не владеет исключительными правами на разработку и производство обуви "по методам, которые используются уже не одно поколение". По данным агентства, Nike в федеральном суде штата Массачусетс намерена взыскать с конкурентов неуточненную денежную сумму и хочет добиться судебного запрета для New Balance и Skechers производить обувь по "запатентованной технологии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

