https://sputnik-georgia.ru/20231107/prokuratura-gruzii-muzhchinu-zastavili-proytis-po-ulitsam-sela-v-zhenskoy-odezhde--284049673.html
Прокуратура Грузии: мужчину заставили пройтись по улицам села в женской одежде
Прокуратура Грузии: мужчину заставили пройтись по улицам села в женской одежде
Обвиняемые решили, что мужична совершил позорный поступок, и угрозами заставили его пройти по деревне в женской одежде 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T16:58+0400
2023-11-07T16:58+0400
2023-11-07T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем жителям Лагодехского района Кахети в унижающем обращении – угрозами они вынудили односельчанина надеть женскую одежду и пройтись по улицам, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МВД задержали обвиняемых 1 ноября. Им предъявлено обвинение по статье "Унижение или принуждение лица, поставление его в нечеловеческое, унижающее честь и достоинство положение, причиняющее ему сильную физическую, психическую боль или моральные страдания". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до десяти лет тюрьмы. Следствие, проведенное МВД, установило, что 30 октября в Лагодехском районе обвиняемые посчитали, что потерпевший якобы совершил позорный, на их взгляд, поступок. В ответ они потребовали от него надеть женскую одежду и так пройтись по улицам деревни. В противном случае обвиняемые грозились убить его. В результате психологического принуждения потерпевший выполнил их требование, после этого его провели по улицам села, поставив таким образом в положение, оскорбляющее его честь и достоинство. На основании ходатайства прокуратуры Гурджаанский районный суд избрал для всех троих задержанных в качестве меры пресечения тюремное заключение. Расследование уголовного дела продолжается с целью разоблачения других лиц, совершивших преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гурджаанский районный суд, кахети
происшествия, грузия, новости, гурджаанский районный суд, кахети
Прокуратура Грузии: мужчину заставили пройтись по улицам села в женской одежде
Обвиняемые решили, что мужична совершил позорный поступок, и угрозами заставили его пройти по деревне в женской одежде
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем жителям Лагодехского района Кахети в унижающем обращении – угрозами они вынудили односельчанина надеть женскую одежду и пройтись по улицам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МВД задержали обвиняемых 1 ноября. Им предъявлено обвинение по статье "Унижение или принуждение лица, поставление его в нечеловеческое, унижающее честь и достоинство положение, причиняющее ему сильную физическую, психическую боль или моральные страдания". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до десяти лет тюрьмы.
Следствие
, проведенное МВД, установило, что 30 октября в Лагодехском районе обвиняемые посчитали, что потерпевший якобы совершил позорный, на их взгляд, поступок. В ответ они потребовали от него надеть женскую одежду и так пройтись по улицам деревни. В противном случае обвиняемые грозились убить его.
В результате психологического принуждения потерпевший выполнил их требование, после этого его провели по улицам села, поставив таким образом в положение, оскорбляющее его честь и достоинство.
На основании ходатайства прокуратуры Гурджаанский районный суд избрал для всех троих задержанных в качестве меры пресечения тюремное заключение. Расследование уголовного дела продолжается с целью разоблачения других лиц, совершивших преступление.