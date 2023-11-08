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США пытаются расширить свое влияние в Казахстане – МИД РФ

США пытаются расширить свое влияние в Казахстане – МИД РФ

В конце октября в соцсетях появились сообщения о том, что в Казахстане якобы открылся центр НАТО 08.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. США пытаются расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.В конце октября в соцсетях появились сообщения о том, что в Казахстане якобы открылся центр НАТО. Позднее военное ведомство страны опровергло эту информацию и пояснило, что речь идет об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций министерства обороны Казахстана.Вместе с тем очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается "разрекламировать" себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а следовательно, и военного персонала в целом, считает Стерник.О присутствии американских военных специалистов и их инфраструктуры на территории Казахстана речи не идет, подчеркнул он."Тем более, что все страны-члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения военных контингентов третьих стран без согласования со своими союзниками", – напомнил дипломат.Как указали в Минобороны Казахстана, Центр миротворческих операций является республиканским государственным учреждением дополнительного образования ведомства. Основной целью центра является "языковая подготовка и подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, обучение основам международного гуманитарного права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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