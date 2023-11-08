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Бесплатные киносеансы: в Тбилиси стартует фестиваль современного грузинского кино
Бесплатные киносеансы: в Тбилиси стартует фестиваль современного грузинского кино
В программе фестиваля представлено 36 фильмов, созданных за последние восемь лет 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T11:11+0400
2023-11-08T11:11+0400
2023-11-08T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ретроспектива современного грузинского кино пройдет с 8 ноября по 24 декабря в кинозале Киноакадемии Грузии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Цель ретроспективы – популяризация современных грузинских фильмов. В программе представлено 36 фильмов, созданных в 2005-2023 годы. В первый день марафона зрители увидят ретроспективу Левана Закареишвили "Тбилиси-Тбилиси". Отмечается, что реставрация фильма закончилась недавно, восстановленную версию зритель увидит впервые. Фильм получил не одну престижную награду, в 2005 году работу показали на Каннском международном кинофестивале. Также 8 ноября организаторы представят короткометражный фильм "Отец". Завершится ретроспектива 24 декабря показом фильма "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили. Фильм "Гражданин святой" является кандидатом в номинации "Международный полнометражный фильм" на премии "Оскар" от Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, тинатин каджришвили, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, кино
грузия, новости, культура, тбилиси, тинатин каджришвили, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, кино
Бесплатные киносеансы: в Тбилиси стартует фестиваль современного грузинского кино
В программе фестиваля представлено 36 фильмов, созданных за последние восемь лет
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ретроспектива современного грузинского кино пройдет с 8 ноября по 24 декабря в кинозале Киноакадемии Грузии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Цель ретроспективы – популяризация современных грузинских фильмов. В программе представлено 36 фильмов, созданных в 2005-2023 годы.
"Общество часто просит познакомить с современным грузинским киноискусством, которое, к сожалению, менее доступно на больших экранах или телевидении. Именно поэтому посещение показов фильмов бесплатно", – говорится в сообщении.
В первый день марафона зрители увидят ретроспективу Левана Закареишвили "Тбилиси-Тбилиси". Отмечается, что реставрация фильма закончилась недавно, восстановленную версию зритель увидит впервые. Фильм получил не одну престижную награду, в 2005 году работу показали на Каннском международном кинофестивале.
Также 8 ноября организаторы представят короткометражный фильм "Отец". Завершится ретроспектива 24 декабря показом фильма "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили. Фильм "Гражданин святой" является кандидатом в номинации "Международный полнометражный фильм" на премии "Оскар" от Грузии.