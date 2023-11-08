https://sputnik-georgia.ru/20231108/besplatnye-kinoseansy-v-tbilisi-startuet-festival-sovremennogo-gruzinskogo-kino-284041505.html

Бесплатные киносеансы: в Тбилиси стартует фестиваль современного грузинского кино

Бесплатные киносеансы: в Тбилиси стартует фестиваль современного грузинского кино

В программе фестиваля представлено 36 фильмов, созданных за последние восемь лет 08.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ретроспектива современного грузинского кино пройдет с 8 ноября по 24 декабря в кинозале Киноакадемии Грузии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Цель ретроспективы – популяризация современных грузинских фильмов. В программе представлено 36 фильмов, созданных в 2005-2023 годы. В первый день марафона зрители увидят ретроспективу Левана Закареишвили "Тбилиси-Тбилиси". Отмечается, что реставрация фильма закончилась недавно, восстановленную версию зритель увидит впервые. Фильм получил не одну престижную награду, в 2005 году работу показали на Каннском международном кинофестивале. Также 8 ноября организаторы представят короткометражный фильм "Отец". Завершится ретроспектива 24 декабря показом фильма "Гражданин святой" Тинатин Каджришвили. Фильм "Гражданин святой" является кандидатом в номинации "Международный полнометражный фильм" на премии "Оскар" от Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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