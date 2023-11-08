https://sputnik-georgia.ru/20231108/den-pamyati-paraskevy-pyatnitsy-2023-molitvy-v-chem-pomogaet-svyataya-284080005.html

День памяти Параскевы Пятницы 2023: молитвы, в чем помогает святая

День памяти Параскевы Пятницы 2023: молитвы, в чем помогает святая

Великомученицу Параскеву, жившую в III веке, православная церковь поминает 10 ноября 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T18:18+0400

2023-11-08T18:18+0400

2023-11-08T18:18+0400

справки

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Какие молитвы возносят святой Параскеве и о чем просят великомученицу, читайте в Sputnik Грузия. Параскева, нареченная ПятницейВеликомученица Параскева родилась в городе Иконии (Малая Азия) в богатой и благочестивой семье. Дочку, родившуюся в пятницу, родители, особо почитавшие этот день – день крестных страданий Господа, назвали Параскевой, что на греческом означает пятница. Рано осиротев, Параскева, достигнув совершеннолетия, приняла обет безбрачия и посвятила жизнь служению Господу. Параскеву схватили и жестоко пытали во время массового истребления христиан в 300 году. Затем еле живую деву бросили в темницу, где великомученице явился ангел и исцелил ее раны. После очередных жестоких пыток святой отрубили голову. Верующие похоронили мощи Параскевы Пятницы, которые чудесным образом исцеляли от болезней. Вскоре толпы больных людей потянулись к месту захоронения святой, так как даже безнадежно больные, прикладываясь к мощам великомученицы, исцелялись. В чем помогает Святую Параскеву считают покровительницей домашнего скота, которая помогает сохранить его от падежа. Великомученице, покровительствующей посевным полям, возносят молитвы о богатом урожае. Молитвы перед иконой святой Параскевы Пятницы помогают, чтобы роды прошли легко и успешно, а также исцелить от бесплодия. Искренняя молитва великомученице помогает исцелиться от болезней, обрести счастье в личной жизни, а также в удачном ведении бизнеса. Молитвы святой Параскеве Пятнице Молитва первая О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая Святая невесто Христова, многострадальная мученице Параскево! Вемы, яко от юности твоея ты всею душею твоею и всем сердцем твоим возлюбила еси Царя славы, Христа Спасителя и Ему единому уневестилася еси, раздавши имения твоя неимущим и бедным. Ты силою благочестия твоего, твоим целомудрием и праведностию, яко лучами солнечными, просияла еси, живши свято среди неверных и безбоязненно проповедавши им Христа Бога. Ты, от дней юности твоея, наученная твоими родителями, всегда благоговейно чествовала дни искупительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, Егоже ради и сама добровольно пострадала еси. Ты, десницею ангела Божия от неисцельных ран дивно исцеленная и восприявшая неизреченную светлость, изумила еси неверных мучителей. Ты, именем Господа нашего Иисуса Христа и силою молитвы твоею в капище языческом всех идолов долу повергши, в прах сокрушила еси я. Ты, опаляемая свещами, единою молитвою твоею ко всесильному Господу угасила еси огнь естественный, и тем же пламенем, чудесне возжженным чрез ангела Божия, попаливши неистовых беззаконников, мног народ привела еси к познанию истиннаго Бога. Ты, во славу Господа приявши мечное главы твоея усечение от мучителей, доблественно скончала еси страдальческий твой подвиг, возшедши душею твоею на небеса, в чертог вожделеннаго твоего Жениха Христа Царя Славы, радостно сретшаго тя сим небесным гласом: "Радуйтеся, праведнии, яко мученица Параскева увенчася!" Темже и мы днесь приветствуем тя, многострадальная, и, взирающе на святую твою икону, с умилением вопием ти: всечестная Параскево! Вемы, яко велие имаши дерзновение ко Господу: умоли убо Его Человеколюбца и о нас с предстоящих и молящихся ти, да подаст Он и нам, якоже тебе, терпение и благодушие в бедах и скорбных обстояниях; да дарует Он, ходатайством твоим и заступлением, радостное, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешание возлюбленному нашему отечеству, да ниспослет святое Свое благословение и мир, и всем православным христианам да подаст твоими святыми молитвами утверждение в вере, благочестии и святости, преспеяние же в христианской любви и всякой добродетели: да очистит нас грешных от всякий скверны и порока, да оградит нас святыми Своими ангелами, да заступит, сохранит и помилует всех святою Своею благодатию и соделает наследниками и причастниками Небеснаго Своего Царствия. И тако улучивше спасения твоими святыми молитвами, предстательством и заступлением, всеславная невесто Христова Параскево, прославим все пречистое и великолепое имя дивнаго во святых Своих истиннаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки