Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231108/desyatki-gruzinskikh-kompaniy-predstavleny-na-krupneyshey-vystavke-v-shankhae-284068107.html
Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае
Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае
В мероприятии участвуют делегации из 150 стран 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T12:47+0400
2023-11-08T13:59+0400
грузия
новости
экономика
шанхай
китай
пекин
национальное агентство вина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284065998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a370c2a022fbc703365b8340821b6929.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 40 грузинских компаний участвуют в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo (CIIE), которая открылась в Шанхае, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Грузии. Правительственные и бизнес-делегации из более чем 150 стран мира принимают участие в крупнейшей международной выставке в Шанхае. Число посетителей выставки достигает 700 тысяч. На выставке представлена экспортная продукция бенефициаров агентства "Производи в Грузии" – грузинское вино, безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция, изделия из кожи и аксессуары, детская одежда. Посетителей Национального павильона знакомят с туристическим, инвестиционным и транспортным потенциалом Грузии с помощью видеороликов и информационных брошюр. Глава ведомства принял в грузинском павильоне заместителя министра коммерции Китая Лин Цзы. По словам замминистра, визит грузинской делегации на выставку на столь высоком уровне подтверждает стратегическое партнерство и создает основу для более тесного сотрудничества. Он выразил готовность китайской стороны способствовать углублению торговых отношений, в частности, экспорту грузинского вина на китайский рынок. Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года. Международная выставка 2023 завершится 10 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
шанхай
китай
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284065998_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_16b38cc1ba65212fcfa0f2aaac5a6694.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, шанхай, китай, пекин, национальное агентство вина
грузия, новости, экономика, шанхай, китай, пекин, национальное агентство вина

Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае

12:47 08.11.2023 (обновлено: 13:59 08.11.2023)
© Ministry of Agriculture of GeorgiaВыставка China International Import Expo в Шанхае
Выставка China International Import Expo в Шанхае - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2023
© Ministry of Agriculture of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
В мероприятии участвуют делегации из 150 стран
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 40 грузинских компаний участвуют в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo (CIIE), которая открылась в Шанхае, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Грузии.
Правительственные и бизнес-делегации из более чем 150 стран мира принимают участие в крупнейшей международной выставке в Шанхае. Число посетителей выставки достигает 700 тысяч.
На выставке представлена экспортная продукция бенефициаров агентства "Производи в Грузии" – грузинское вино, безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция, изделия из кожи и аксессуары, детская одежда.
© Ministry of Agriculture of GeorgiaВыставка China International Import Expo в Шанхае
Выставка China International Import Expo в Шанхае - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2023
Выставка China International Import Expo в Шанхае
© Ministry of Agriculture of Georgia
Посетителей Национального павильона знакомят с туристическим, инвестиционным и транспортным потенциалом Грузии с помощью видеороликов и информационных брошюр.

"Сотрудничество между Китаем и Грузией очень тесное и плодотворное... Усилия правительств обеих стран по углублению сотрудничества важны, однако важную роль в этом процессе играют деятельность и инициативы частных компаний", – сказал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия Шамугия.

Глава ведомства принял в грузинском павильоне заместителя министра коммерции Китая Лин Цзы. По словам замминистра, визит грузинской делегации на выставку на столь высоком уровне подтверждает стратегическое партнерство и создает основу для более тесного сотрудничества.
© Ministry of Agriculture of GeorgiaВыставка China International Import Expo в Шанхае
Выставка China International Import Expo в Шанхае - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2023
Выставка China International Import Expo в Шанхае
© Ministry of Agriculture of Georgia
Он выразил готовность китайской стороны способствовать углублению торговых отношений, в частности, экспорту грузинского вина на китайский рынок.
Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года. Международная выставка 2023 завершится 10 ноября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0