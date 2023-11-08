Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае
12:47 08.11.2023 (обновлено: 13:59 08.11.2023)
© Ministry of Agriculture of GeorgiaВыставка China International Import Expo в Шанхае
© Ministry of Agriculture of Georgia
В мероприятии участвуют делегации из 150 стран
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 40 грузинских компаний участвуют в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo (CIIE), которая открылась в Шанхае, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Грузии.
Правительственные и бизнес-делегации из более чем 150 стран мира принимают участие в крупнейшей международной выставке в Шанхае. Число посетителей выставки достигает 700 тысяч.
На выставке представлена экспортная продукция бенефициаров агентства "Производи в Грузии" – грузинское вино, безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция, изделия из кожи и аксессуары, детская одежда.
© Ministry of Agriculture of GeorgiaВыставка China International Import Expo в Шанхае
Выставка China International Import Expo в Шанхае
© Ministry of Agriculture of Georgia
Посетителей Национального павильона знакомят с туристическим, инвестиционным и транспортным потенциалом Грузии с помощью видеороликов и информационных брошюр.
"Сотрудничество между Китаем и Грузией очень тесное и плодотворное... Усилия правительств обеих стран по углублению сотрудничества важны, однако важную роль в этом процессе играют деятельность и инициативы частных компаний", – сказал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия Шамугия.
Глава ведомства принял в грузинском павильоне заместителя министра коммерции Китая Лин Цзы. По словам замминистра, визит грузинской делегации на выставку на столь высоком уровне подтверждает стратегическое партнерство и создает основу для более тесного сотрудничества.
© Ministry of Agriculture of GeorgiaВыставка China International Import Expo в Шанхае
Выставка China International Import Expo в Шанхае
© Ministry of Agriculture of Georgia
Он выразил готовность китайской стороны способствовать углублению торговых отношений, в частности, экспорту грузинского вина на китайский рынок.
Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года. Международная выставка 2023 завершится 10 ноября.