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Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае

Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае

В мероприятии участвуют делегации из 150 стран 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 40 грузинских компаний участвуют в крупнейшей международной импортной выставке China International Import Expo (CIIE), которая открылась в Шанхае, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Грузии. Правительственные и бизнес-делегации из более чем 150 стран мира принимают участие в крупнейшей международной выставке в Шанхае. Число посетителей выставки достигает 700 тысяч. На выставке представлена экспортная продукция бенефициаров агентства "Производи в Грузии" – грузинское вино, безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция, изделия из кожи и аксессуары, детская одежда. Посетителей Национального павильона знакомят с туристическим, инвестиционным и транспортным потенциалом Грузии с помощью видеороликов и информационных брошюр. Глава ведомства принял в грузинском павильоне заместителя министра коммерции Китая Лин Цзы. По словам замминистра, визит грузинской делегации на выставку на столь высоком уровне подтверждает стратегическое партнерство и создает основу для более тесного сотрудничества. Он выразил готовность китайской стороны способствовать углублению торговых отношений, в частности, экспорту грузинского вина на китайский рынок. Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года. Международная выставка 2023 завершится 10 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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