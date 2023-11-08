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ДТП в Батуми – погиб один человек
ДТП в Батуми – погиб один человек
Погиб сотрудник департамента по надзору за окружающей средой, сообщают СМИ 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T23:46+0400
2023-11-08T23:46+0400
2023-11-08T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Один человек погиб, а второй в тяжелом состоянии находится в клинике в результате серьезной аварии на окраине приморского города Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал TV 25. По предварительной информации, легковой автомобиль, в котором ехали два человека, врезался в грузовик. Скорой помощи удалось довезти обоих пострадавших в клинику, но одного из них спасти не удалось. Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.По предварительной информации, погибший и пострадавший – сотрудники департамента по надзору за окружающей средой и в момент аварии ехали по работе. В ведомстве комментарий для СМИ пока не давали.По факту возбуждено уголовное дело. Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
ДТП в Батуми – погиб один человек
23:46 08.11.2023 (обновлено: 23:49 08.11.2023)
Погиб сотрудник департамента по надзору за окружающей средой, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Один человек погиб, а второй в тяжелом состоянии находится в клинике в результате серьезной аварии на окраине приморского города Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал TV 25.
По предварительной информации, легковой автомобиль, в котором ехали два человека, врезался в грузовик. Скорой помощи удалось довезти обоих пострадавших в клинику, но одного из них спасти не удалось. Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.
По предварительной информации, погибший и пострадавший – сотрудники департамента по надзору за окружающей средой и в момент аварии ехали по работе. В ведомстве комментарий для СМИ пока не давали.
По факту возбуждено уголовное дело. Точную причину аварии установит экспертиза.