https://sputnik-georgia.ru/20231108/dtp-v-batumi---pogib-odin-chelovek-284087735.html

ДТП в Батуми – погиб один человек

ДТП в Батуми – погиб один человек

Погиб сотрудник департамента по надзору за окружающей средой, сообщают СМИ 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T23:46+0400

2023-11-08T23:46+0400

2023-11-08T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Один человек погиб, а второй в тяжелом состоянии находится в клинике в результате серьезной аварии на окраине приморского города Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал TV 25. По предварительной информации, легковой автомобиль, в котором ехали два человека, врезался в грузовик. Скорой помощи удалось довезти обоих пострадавших в клинику, но одного из них спасти не удалось. Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.По предварительной информации, погибший и пострадавший – сотрудники департамента по надзору за окружающей средой и в момент аварии ехали по работе. В ведомстве комментарий для СМИ пока не давали.По факту возбуждено уголовное дело. Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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