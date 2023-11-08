https://sputnik-georgia.ru/20231108/eto-priznanie--glava-mid-gruzii-o-rekomendatsii-evrokomisii-po-statusu-kandidata-v-es-284082402.html

Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС

Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС

Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в середине декабря 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T18:03+0400

2023-11-08T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Положительная рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является признанием интенсивной работы, проделанной на этом важном пути, написал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в соцсети X (Твиттер). Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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