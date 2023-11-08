https://sputnik-georgia.ru/20231108/eto-priznanie--glava-mid-gruzii-o-rekomendatsii-evrokomisii-po-statusu-kandidata-v-es-284082402.html
Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС
Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС
Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в середине декабря 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T18:03+0400
2023-11-08T18:03+0400
2023-11-08T18:13+0400
политика
грузия
новости
молдова
украина
илья дарчиашвили
еврокомиссия
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276087564_0:58:1281:778_1920x0_80_0_0_d221a786e6f87929b8697758c05c8b40.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Положительная рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является признанием интенсивной работы, проделанной на этом важном пути, написал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в соцсети X (Твиттер). Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
молдова
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276087564_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_274db2edcbc9c8a23c1b696d1deaf63d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, молдова, украина, илья дарчиашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, молдова, украина, илья дарчиашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС
18:03 08.11.2023 (обновлено: 18:13 08.11.2023)
Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в середине декабря
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Положительная рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является признанием интенсивной работы, проделанной на этом важном пути, написал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в соцсети X (Твиттер).
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.
"Поздравляю, Грузия! Еврокомиссия опубликовала положительную рекомендацию о предоставлении нашей стране статуса кандидата. Это явное признание интенсивной работы Грузии на этом важном пути. Вместе мы продемонстрировали нашу силу, единство и приверженность европейским ценностям. С нетерпением жду окончательного решения в декабре", – написал Дарчиашвили.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.