https://sputnik-georgia.ru/20231108/gelati-vchera-i-segodnya---mnogovekovaya-istoriya-kulturnogo-pamyatnika-gruzii-284042330.html

Гелати вчера и сегодня – многовековая история культурного памятника Грузии

Гелати вчера и сегодня – многовековая история культурного памятника Грузии

Грузинский архитектурный ансамбль, важнейший центр грузинской культуры средневековья, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года... 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T16:00+0400

2023-11-08T16:00+0400

2023-11-08T16:17+0400

культура

грузия

аналитика

давид iv строитель

давид агмашенебели

гелати

имерети

кутаиси

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Монастырский комплекс Гелати расположен в районе Имерети, в двух километрах от города Кутаиси, который исторически является второй столицей Грузии. В состав комплекса входят: главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия, ворота. Интересно, что точного значения слова "гелати" не знает никто. Однако информация на сайте Национальной парламентской библиотеки гласит, что это слово происходит от греческого γενέθλια (генфлия – Рождение), так как главный храм собора посвящен Рождеству Богородицы. От этого слова образовалось раннее название монастыря – Гаэнати. Впоследствии Гаэнати вышло из употребления, но оно осталось в названии епархии, к которой относится монастырь – Кутаисская и Гаэнатская епархия. Вера = объединение народа В начале XI века в результате междоусобиц к власти пришел царь Давид IV Строитель. Ему досталось ослабленное государство с агрессивными соседями, однако, несмотря на юный возраст, с задачами военачальника и мудрого правителя он справлялся отлично. Давид Строитель понял, что для процветания государства умения вести переговоры с соседями недостаточно, нужно и единство народа. А чем его сплотить, если не истинной верой? Так он начал строить храмы и монастыри. В 1006 году царь приказал начать строительство собора Рождества Пресвятой Богородицы, который строили до 1125 года. Таким образом, этот монастырь, и особенно его собор, стал символом грузинского Золотого века, символом начала новой фазы этого века. Кстати, существует легенда, по которой Давид Строитель сам принимал участие в строительстве Гелати и перенес из долины реки в храм два огромных камня. Собор стоит в центре монастырской территории и является доминантным элементом всего архитектурного ансамбля. Почти квадратный зал собора венчает купол с 16 окнами, который опирается на две широкие мощные колонны. Уникальности добавляет то, что в этом храме сохранились знаменитые мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII столетиями. Особенно ценятся росписи с изображением Богоматери. На северной стене храма находится фреска с изображением царя Давида Строителя. Помимо религиозных сюжетов на стенах изображены исторические деятели: Давид Агмашенебели, царь Давида Нарин, члены семьи имеретинского царя XVI века. Царь Давид умер в 1125 году и застать уже построенную церковь ему не удалось. Царь был похоронен в воротах монастыря – это было его последним желанием. Давид Строитель завещал похоронить себя так, чтобы каждый входящий наступал на его останки ногами. Так, по преданию, царь раскаивался за свою гордыню. Теперь прах царя покоится под южными вратами храма, чтобы всякий, кто входит в монастырь, был вынужден наступать на его могилу. Уже при царице Тамаре, примерно к 1200 году, в Гелати был построен храм Святого Николая. Позже (XIII-XIV веках) появился третий храм – в честь Георгия Победоносца. Помимо этих трех храмов существует колокольня. Подобные колокольни в больших количествах строили в самом конце XIII века и в начале последующего. Учиться, учиться и еще раз учиться Известно, что Давид Строитель был не только отличным воином и стратегом, но и просветителем. Он посчитал образование приоритетным направлением и делал все, чтобы поставить на ноги эту отрасль. В том же году Давид IV основал Гелатскую и Икалтойскую академии, ставшие важнейшим центром философии и богословия того времени. Если раньше для получения образования грузины отправлялись за рубеж (на гору Афон, на Черную гору, Синайскую гору и в Иерусалим), то с тех пор грузины могли получать полноценное образование на родине. Более того, Давид IV вернул в Грузию работавших за границей просвещенных соотечественников, доверив им ответственное дело по воспитанию будущих поколений. Словом, Давид заложил фундамент тому большому просветительскому и культурному ренессансу, который имел место в эпоху Георгия III (1156-1184 годы) и Тамары (1184-1207 годы). Ворота как трофей Есть в Гелати еще одна интересная деталь, которая имеет свою историю. В 1139 году грузинский царь Деметре I вторгся в пределы Гянджи, захватил город и его ворота во время землетрясения, которое почти разрушило Гянджу. В результате природного катаклизма Гянджа была стерта с лица земли. Царь Деметре I повез ворота Гянджи с собой и установил их в качестве боевого трофея в монастыре Гелати. В настоящее время уцелела лишь одна створка ворот. Она вмонтирована в стену Гелатского монастыря напротив могилы царя Давида IV. Миссия нашего времени: спасение Гелати Монастырский комплекс Гелати сегодня находится под серьезным надзором грузинских и иностранных экспертов – сейчас там продолжают спасать поврежденные фрески в главном соборе Успения Богородицы. Дело в том, что перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. Но в январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши вновь была повреждена, и вода снова попала на фрески. Первоначально спасением фресок в Гелати занималось министерство культуры Грузии, однако позже право на осуществление всех работ получила Патриархия Грузии, после того, как высказала недовольство работой министерства культуры и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. В настоящее время в Гелати работает группа международных и грузинских консерваторов-реставраторов, которая проводит технологическое исследование настенной росписи, готовит наглядный словарь технологии росписи и подробно описывает проблемы памятника. На основании собранного материала будут определены необходимые меры по консервации настенной росписи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, аналитика, давид iv строитель, давид агмашенебели, гелати, имерети, кутаиси, юнеско