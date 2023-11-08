https://sputnik-georgia.ru/20231108/glava-ek-prizvala-ne-orientirovatsya-na-2030-god-v-voprose-rasshireniya-evrosoyuza-284084399.html

Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения Евросоюза

Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения Евросоюза

У некоторых стран вступление в Евросоюз может произойти быстрее или медленнее, отметила Урсула фон дер Ляйен 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Не стоит ориентироваться на 2030 год, как дату для расширения Евросоюза, так как это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕК 8 ноября 2023 года рекомендовала странам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдовой о присоединении к союзу при выполнении странами нескольких условий. Формальное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.В Еврокомиссии отметили, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Для Украины это, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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