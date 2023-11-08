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Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения Евросоюза
Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения Евросоюза
У некоторых стран вступление в Евросоюз может произойти быстрее или медленнее, отметила Урсула фон дер Ляйен 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Не стоит ориентироваться на 2030 год, как дату для расширения Евросоюза, так как это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕК 8 ноября 2023 года рекомендовала странам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдовой о присоединении к союзу при выполнении странами нескольких условий. Формальное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.В Еврокомиссии отметили, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Для Украины это, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, грузия, украина, молдова, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения Евросоюза
20:20 08.11.2023 (обновлено: 20:26 08.11.2023)
У некоторых стран вступление в Евросоюз может произойти быстрее или медленнее, отметила Урсула фон дер Ляйен
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Не стоит ориентироваться на 2030 год, как дату для расширения Евросоюза, так как это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕК 8 ноября 2023 года рекомендовала странам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдовой о присоединении к союзу при выполнении странами нескольких условий.
"Я уверена, что Молдова быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС – это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год. У кого-то это может произойти быстрее или медленнее", – сказала Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос сможет ли Молдова выполнить все условия для вступления в ЕС в 2030 году.
Формальное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
В Еврокомиссии отметили, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Для Украины это, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация".