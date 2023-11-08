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Гочолеишвили стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Барселоны"
Гочолеишвили стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Барселоны"
Гочолеишвили стал автором ассиста единственного гола, забитого за игру 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T11:55+0400
2023-11-08T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Защитник сборной Грузии и донецкого "Шахтера" Георгий Гочолеишвили стал лучшим игроком матча в рамках отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны" по версии нескольких авторитетных порталов. Футбольный сайт Flashscore оценил грузинского защитника в 7,9 очка, что оказалось лучшим результатом в обеих командах. Гочолеишвили стал автором ассиста единственного гола, забитого за игру. На 40-й минуте Данило Сикан после подачи Гочолеишвили точным ударом забил каталонцам (1:0).Во втором тайме "Барселона" имела полное преимущество, а футболисты "Шахтера" проводили контратаки. Первый опасный момент вновь создал Гочолеишвили, он до конца боролся за мяч и пробил с острого угла, но удар отразил Марк-Андре тер Стеген. После четырех туров донецкий "Шахтер" идет на третьем месте в группе H с шестью очками. На первом месте "Барса" с девятью очками. В ноябре 2022 года Гочолеишвили подписал контракт с донецким клубом до конца 2027 года. Сумма трансфера составила 1 миллион евро. По окончании 2022 года игрок попал в символическую сборную лучших грузинских футболистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, уефа, футбол, фк "шахтер", фк "барселона"
Гочолеишвили стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Барселоны"
Гочолеишвили стал автором ассиста единственного гола, забитого за игру
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Защитник сборной Грузии и донецкого "Шахтера" Георгий Гочолеишвили стал лучшим игроком матча в рамках отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны" по версии нескольких авторитетных порталов.
Футбольный сайт Flashscore оценил грузинского защитника в 7,9 очка, что оказалось лучшим результатом в обеих командах.
Гочолеишвили стал автором ассиста единственного гола, забитого за игру. На 40-й минуте Данило Сикан после подачи Гочолеишвили точным ударом забил каталонцам (1:0).
Во втором тайме "Барселона" имела полное преимущество, а футболисты "Шахтера" проводили контратаки. Первый опасный момент вновь создал Гочолеишвили, он до конца боролся за мяч и пробил с острого угла, но удар отразил Марк-Андре тер Стеген.
После четырех туров донецкий "Шахтер" идет на третьем месте в группе H с шестью очками. На первом месте "Барса" с девятью очками.
В ноябре 2022 года Гочолеишвили подписал контракт с донецким клубом до конца 2027 года. Сумма трансфера составила 1 миллион евро. По окончании 2022 года игрок попал в символическую сборную лучших грузинских футболистов.