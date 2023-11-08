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Грузия достойно получит статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Грузия достойно получит статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Решение Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС будет принято в середине декабря 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T18:54+0400
2023-11-08T18:54+0400
2023-11-08T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Рекомендация о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является заслугой грузинского народа, который за последнее время продемонстрировал беспрецедентную мудрость, и теперь страна достойно получит статус кандидата, написал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.Лидер "Грузинской мечты" поблагодарил Еврокомиссию за справедливое решение, а также всех политиков и госслужащих, которые внесли в это свой вклад. По его словам, прошло более 20 месяцев с тех пор, как Грузия подала заявку на получение статуса кандидата. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, молдова, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, украина, молдова, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия достойно получит статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
18:54 08.11.2023 (обновлено: 19:13 08.11.2023)
Решение Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС будет принято в середине декабря
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Рекомендация о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является заслугой грузинского народа, который за последнее время продемонстрировал беспрецедентную мудрость, и теперь страна достойно получит статус кандидата, написал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.
"Сегодняшнее решение Еврокомиссии, в первую очередь, является заслугой грузинского народа, который продемонстрировал беспрецедентную мудрость за последние 20 месяцев. В первую очередь это заслуга именно грузинского народа, что наша страна сохранила мир, политическую и экономическую стабильность и теперь достойно получит статус кандидата", – написал Кобахидзе.
Лидер "Грузинской мечты" поблагодарил Еврокомиссию за справедливое решение, а также всех политиков и госслужащих, которые внесли в это свой вклад.
"Я благодарю каждого из представителей Европейской комиссии, которые болели за Грузию в этом процессе и которые поддержали предоставление нашей стране статуса кандидат", – отметил Кобахидзе.
По его словам, прошло более 20 месяцев с тех пор, как Грузия подала заявку на получение статуса кандидата.
"За эти 20 месяцев страна прошла через множество трудностей – от саботажа получения статуса до попыток революции. Я уверен, что окончательное решение Европейского Совета 15 декабря будет способствовать дерадикализации политических процессов в Грузии", – отметил Кобахидзе.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.