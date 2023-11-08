https://sputnik-georgia.ru/20231108/gruziya-dostoyno-poluchit-status-kandidata-v-es--lider-gruzinskoy-mechty-284083145.html

Грузия достойно получит статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"

Грузия достойно получит статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"

Решение Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС будет принято в середине декабря 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Рекомендация о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является заслугой грузинского народа, который за последнее время продемонстрировал беспрецедентную мудрость, и теперь страна достойно получит статус кандидата, написал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.Лидер "Грузинской мечты" поблагодарил Еврокомиссию за справедливое решение, а также всех политиков и госслужащих, которые внесли в это свой вклад. По его словам, прошло более 20 месяцев с тех пор, как Грузия подала заявку на получение статуса кандидата. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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