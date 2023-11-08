https://sputnik-georgia.ru/20231108/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-po-regionam-284078966.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам

Гостям и жителям Грузии в ближайшие дни на прогулку лучше брать с собой зонт 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T20:00+0400

2023-11-08T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют дождь на всей территории Грузии до второй половины 10 ноября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. До конца 9 ноября в Грузии сохранится сравнительно теплая погода без осадков. Со второй половины 10 ноября во всей Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых местах – ливень, в высокогорье – слякоть. В Восточной Грузии в некоторых местах ожидается погода с осадками. Ожидается сильный ветер западного направления. В Тбилиси 10 ноября временами ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градус тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до конца 9 ноября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +27 градусов, а до 10 ноября ожидается дождь, возможно, с грозой и ветром. Температура воздуха составит +18...+20 градусов тепла. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики до конца 9 ноября прогнозируют теплую погоду без осадков. Далее утра 10 ноября в основном ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +21...+23 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до вечера 9 ноября в основном сохранится погода без осадков, а в ночное время пойдет дождь. Температура воздуха прогреется до +18…+20 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) до вечера 9 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха достигнет +13...+15 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики до вечера 9 ноября прогнозируют сравнительно теплую погоду без осадков. Ночью в некоторых местах ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до вечера 9 ноября сохранится теплая погода без осадков. Ночью ожидается дождь и усиление ветра. Температура воздуха составит +20...+22 градуса тепла. В некоторых местах горных районов Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) до вечера 9 ноября ожидается погода без осадков, а в ночное время – дождь и ветер. Температура воздуха прогреется до +15...+17 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до конца 9 ноября в основном сохранится погода без осадков, а ночью возможно пойдет снег и усилится ветер. Температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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