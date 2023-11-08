https://sputnik-georgia.ru/20231108/kakie-strany-imeyut-status-kandidata-na-vstuplenie-v-evrosoyuz-284085443.html

Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз?

Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз?

В настоящее время статусом кандидатов официально обладают пять государств 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T21:40+0400

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грузия

грузия - евросоюз

евросоюз

инфографика

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Самый старый из кандидатов на вступление в Евросоюз – Турция. Она подала заявку еще в 1987 году, получила официальный статус кандидата в 1999-м.Грузия 14-15 декабря ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС, который она, в отличие от Украины и Молдовы, не получила летом 2022 года. В среду, 8 ноября, ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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