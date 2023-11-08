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Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз?
Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз?
В настоящее время статусом кандидатов официально обладают пять государств 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T21:40+0400
2023-11-08T21:40+0400
2023-11-08T22:14+0400
грузия
грузия - евросоюз
евросоюз
инфографика
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Самый старый из кандидатов на вступление в Евросоюз – Турция. Она подала заявку еще в 1987 году, получила официальный статус кандидата в 1999-м.Грузия 14-15 декабря ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС, который она, в отличие от Украины и Молдовы, не получила летом 2022 года. В среду, 8 ноября, ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, инфографика, грузия - евросоюз, евросоюз, инфографика
грузия, инфографика, грузия - евросоюз, евросоюз, инфографика
Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз?
21:40 08.11.2023 (обновлено: 22:14 08.11.2023)
В настоящее время статусом кандидатов официально обладают пять государств
Самый старый из кандидатов на вступление в Евросоюз – Турция. Она подала заявку еще в 1987 году, получила официальный статус кандидата в 1999-м.
Грузия 14-15 декабря ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС, который она, в отличие от Украины и Молдовы, не получила летом 2022 года. В среду, 8 ноября, ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.