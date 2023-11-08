https://sputnik-georgia.ru/20231108/obman-vmesto-puteshestviy-moshennik-razvel-desyatki-grazhdan-gruzii-284069670.html

Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии

Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии

Мошенник при помощи турагентства обманул десятки граждан 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине, задержанному за хищение крупной суммы средств через турагентство.Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 61,2 тысячи лари (22,6 тыс. долларов), принадлежащих 28 гражданам. По данным следствия, обвиняемый через туристическое агентство обещал за определенную сумму организовать туры десяткам граждан, желающих выехать за границу.Правоохранители задержали обвиняемого 6 ноября, ему предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемому в качестве меры пресечения тюремного заключения. МВД продолжает расследование с целью установления других криминальных эпизодов, после чего число потерпевших может увеличиться. Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения против них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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