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Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии
Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии
Мошенник при помощи турагентства обманул десятки граждан 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T14:04+0400
2023-11-08T14:04+0400
2023-11-08T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине, задержанному за хищение крупной суммы средств через турагентство.Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 61,2 тысячи лари (22,6 тыс. долларов), принадлежащих 28 гражданам. По данным следствия, обвиняемый через туристическое агентство обещал за определенную сумму организовать туры десяткам граждан, желающих выехать за границу.Правоохранители задержали обвиняемого 6 ноября, ему предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемому в качестве меры пресечения тюремного заключения. МВД продолжает расследование с целью установления других криминальных эпизодов, после чего число потерпевших может увеличиться. Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения против них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии
14:04 08.11.2023 (обновлено: 14:40 08.11.2023)
Мошенник при помощи турагентства обманул десятки граждан
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине, задержанному за хищение крупной суммы средств через турагентство.
Как сообщает
пресс-служба ведомства, речь идет о 61,2 тысячи лари (22,6 тыс. долларов), принадлежащих 28 гражданам. По данным следствия, обвиняемый через туристическое агентство обещал за определенную сумму организовать туры десяткам граждан, желающих выехать за границу.
Правоохранители задержали обвиняемого 6 ноября, ему предъявлены обвинения по статье "Мошенничество". Ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы.
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемому в качестве меры пресечения тюремного заключения.
МВД продолжает расследование с целью установления других криминальных эпизодов, после чего число потерпевших может увеличиться.
Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения против них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.