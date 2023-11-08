https://sputnik-georgia.ru/20231108/pervaya-v-regione--turnava-o-zayavke-gruzii-na-prisoedinenie-k-edinoy-zone-platezhey-v-evro-284085077.html

Первая в регионе – Турнава о заявке Грузии на присоединение к Единой зоне платежей в евро

Первая в регионе – Турнава о заявке Грузии на присоединение к Единой зоне платежей в евро

Присоединение к SEPA позволяет совершать электронные платежи в евро на одних и тех же основных условиях, независимо от того, является страна членом ЕС или нет 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T21:00+0400

2023-11-08T21:00+0400

2023-11-08T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии в 2023 году сделал важный шаг на пути к европейской интеграции и стал первым в регионе, кто подал заявку на становление частью Единой зоны платежей в евро (SEPA), заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Single Euro Payment Area (SEPA) – единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок. Нацбанк Грузии официально подал заявку на присоединение Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA) 20 сентября 2022 года. По словам Турнава, это амбициозное заявление Центрального банка Грузии является еще одним шагом вперед для большей интеграции финансовой системы Грузии и населения Грузии с Евросоюзом и европейской финансовой системой. Целью проекта SEPA является гармонизация электронных платежей в евро и создание единой и стандартизированной системы платежей по всей Европе. Он упраздняет технические, правовые и рыночные барьеры между странами-участницами. Присоединение к SEPA позволяет потребителям и бизнесу совершать электронные платежи в евро на одних и тех же основных условиях, с одинаковыми правами и обязанностями, независимо от того, в каком государстве-члене они находятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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