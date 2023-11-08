https://sputnik-georgia.ru/20231108/polza-i-vred-ot-feykhoa-skolko-plodov-mozhno-sest-v-den-284069310.html

Польза и вред от фейхоа: сколько плодов можно съесть в день?

Польза и вред от фейхоа: сколько плодов можно съесть в день?

Наступил сезон фейхоа – экзотические, кисло-сладковатые плоды, с нотками земляники и ананаса, поддерживают в зимний сезон наш организм витаминами 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T13:35+0400

2023-11-08T13:35+0400

2023-11-08T13:55+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284068689_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d4a65d105551c3292ca736fb81680f55.jpg

Фейхоа – это субтропическое растение, родиной которого является Южная Америка. Его также культивируют во многих странах мира с тропическим и субтропическим климатом, в том числе и в Грузии. Какую пользу и вред может принести фейхоа нашему организму и сколько плодов можно съесть в день, читайте в Sputnik Грузия. Польза и вред Состав фейхоа разнообразен и уникален. Регулярное употребление ягод, благодаря витаминам А и С, повышает иммунитет и защищая организм от простудных заболеваний. В фейхоа, особенно в кожуре плода, который считается природным антибиотиком, содержатся антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждения свободными радикалами. Фейхоа, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, поддерживает здоровье кишечника и стимулирует его работу, а также используют в качестве профилактики запоров и метеоризма. Польза фейхоа очевидна - благодаря высокому содержанию калия ягоды способствуют снижению уровня кровяного давления и риска инсульта. Для здорового сердца важна и клетчатка, которая способствует поддержанию уровня сахара в крови. В плодах фейхоа много йода и железа, что поддерживает нормальную работу щитовидной железы и всей эндокринной системы в целом, а также не допускает развития анемии. Однако, прежде чем включать в рацион фейхоа, желательно проконсультироваться с эндокринологом. Благодаря кальцию и витамину С, фейхоа полезна для зубов и полости рта. Повышенное содержание цинка в плодах фейхоа поддерживает женскую репродуктивную систему, а фолиевая кислота необходима будущим мамам для развития здорового плода. Фейхоа низкокалорийный продукт – всего 61 ккал на 100 г плодов, поэтому диетологи рекомендуют в диетическом питании. Сколько фейхоа можно съедать в день? Специалисты считают, что в день достаточно съедать пять штук фейхоа, чтобы экзотические ягоды принесли максимальную пользу. Вреда фейхоа не наносит, однако имеет определенные ограничения, в их числе индивидуальная непереносимость и сахарный диабет. Употреблять фейхоа людям, страдающим сахарным диабетом, нужно в небольших количествах, так как в плодах содержится много сахара. Переизбыток йода так же вреден для щитовидной железы, как и недостаток, поэтому съедать слишком много плодов в день, учитывая в них большое содержание йода, не стоит. Очень осторожно нужно есть ягоды фейхоа при панкреатите и гастрите с повышенной кислотностью. В плодах фейхоа много эфирных масел и дубильных веществ, которые раздражают органы пищеварения. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки