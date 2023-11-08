https://sputnik-georgia.ru/20231108/polza-i-vred-ot-feykhoa-skolko-plodov-mozhno-sest-v-den-284069310.html
Польза и вред от фейхоа: сколько плодов можно съесть в день?
Польза и вред от фейхоа: сколько плодов можно съесть в день?
Наступил сезон фейхоа – экзотические, кисло-сладковатые плоды, с нотками земляники и ананаса, поддерживают в зимний сезон наш организм витаминами 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T13:35+0400
2023-11-08T13:35+0400
2023-11-08T13:55+0400
справки
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Фейхоа – это субтропическое растение, родиной которого является Южная Америка. Его также культивируют во многих странах мира с тропическим и субтропическим климатом, в том числе и в Грузии. Какую пользу и вред может принести фейхоа нашему организму и сколько плодов можно съесть в день, читайте в Sputnik Грузия. Польза и вред Состав фейхоа разнообразен и уникален. Регулярное употребление ягод, благодаря витаминам А и С, повышает иммунитет и защищая организм от простудных заболеваний. В фейхоа, особенно в кожуре плода, который считается природным антибиотиком, содержатся антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждения свободными радикалами. Фейхоа, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, поддерживает здоровье кишечника и стимулирует его работу, а также используют в качестве профилактики запоров и метеоризма. Польза фейхоа очевидна - благодаря высокому содержанию калия ягоды способствуют снижению уровня кровяного давления и риска инсульта. Для здорового сердца важна и клетчатка, которая способствует поддержанию уровня сахара в крови. В плодах фейхоа много йода и железа, что поддерживает нормальную работу щитовидной железы и всей эндокринной системы в целом, а также не допускает развития анемии. Однако, прежде чем включать в рацион фейхоа, желательно проконсультироваться с эндокринологом. Благодаря кальцию и витамину С, фейхоа полезна для зубов и полости рта. Повышенное содержание цинка в плодах фейхоа поддерживает женскую репродуктивную систему, а фолиевая кислота необходима будущим мамам для развития здорового плода. Фейхоа низкокалорийный продукт – всего 61 ккал на 100 г плодов, поэтому диетологи рекомендуют в диетическом питании. Сколько фейхоа можно съедать в день? Специалисты считают, что в день достаточно съедать пять штук фейхоа, чтобы экзотические ягоды принесли максимальную пользу. Вреда фейхоа не наносит, однако имеет определенные ограничения, в их числе индивидуальная непереносимость и сахарный диабет. Употреблять фейхоа людям, страдающим сахарным диабетом, нужно в небольших количествах, так как в плодах содержится много сахара. Переизбыток йода так же вреден для щитовидной железы, как и недостаток, поэтому съедать слишком много плодов в день, учитывая в них большое содержание йода, не стоит. Очень осторожно нужно есть ягоды фейхоа при панкреатите и гастрите с повышенной кислотностью. В плодах фейхоа много эфирных масел и дубильных веществ, которые раздражают органы пищеварения. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Польза и вред от фейхоа: сколько плодов можно съесть в день?
13:35 08.11.2023 (обновлено: 13:55 08.11.2023)
Наступил сезон фейхоа – экзотические, кисло-сладковатые плоды, с нотками земляники и ананаса, поддерживают в зимний сезон наш организм витаминами
Фейхоа – это субтропическое растение, родиной которого является Южная Америка. Его также культивируют во многих странах мира с тропическим и субтропическим климатом, в том числе и в Грузии.
Какую пользу и вред может принести фейхоа нашему организму и сколько плодов можно съесть в день, читайте в Sputnik Грузия
.
Состав фейхоа разнообразен и уникален. Регулярное употребление ягод, благодаря витаминам А и С, повышает иммунитет и защищая организм от простудных заболеваний. В фейхоа, особенно в кожуре плода, который считается природным антибиотиком, содержатся антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждения свободными радикалами.
Фейхоа, благодаря высокому содержанию пищевых волокон, поддерживает здоровье кишечника и стимулирует его работу, а также используют в качестве профилактики запоров и метеоризма.
Польза фейхоа очевидна - благодаря высокому содержанию калия ягоды способствуют снижению уровня кровяного давления и риска инсульта. Для здорового сердца важна и клетчатка, которая способствует поддержанию уровня сахара в крови.
В плодах фейхоа много йода и железа, что поддерживает нормальную работу щитовидной железы и всей эндокринной системы в целом, а также не допускает развития анемии. Однако, прежде чем включать в рацион фейхоа, желательно проконсультироваться с эндокринологом.
Благодаря кальцию и витамину С, фейхоа полезна для зубов и полости рта. Повышенное содержание цинка в плодах фейхоа поддерживает женскую репродуктивную систему, а фолиевая кислота необходима будущим мамам для развития здорового плода.
Фейхоа низкокалорийный продукт – всего 61 ккал на 100 г плодов, поэтому диетологи рекомендуют в диетическом питании.
Сколько фейхоа можно съедать в день?
Специалисты считают, что в день достаточно съедать пять штук фейхоа, чтобы экзотические ягоды принесли максимальную пользу.
Вреда фейхоа не наносит, однако имеет определенные ограничения, в их числе индивидуальная непереносимость и сахарный диабет.
Употреблять фейхоа людям, страдающим сахарным диабетом, нужно в небольших количествах, так как в плодах содержится много сахара.
Переизбыток йода так же вреден для щитовидной железы, как и недостаток, поэтому съедать слишком много плодов в день, учитывая в них большое содержание йода, не стоит.
Очень осторожно нужно есть ягоды фейхоа при панкреатите и гастрите с повышенной кислотностью.
В плодах фейхоа много эфирных масел и дубильных веществ, которые раздражают органы пищеварения.
Материал подготовлен на основе открытых источников