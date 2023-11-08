https://sputnik-georgia.ru/20231108/premer-gruzii-primet-uchastie-v-parizhskom-forume-mira-284082835.html

Премьер Грузии примет участие в Парижском форуме мира

Премьер Грузии примет участие в Парижском форуме мира

В рамках визита премьер Грузии проведет встречи высокого уровня 08.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Шестой Парижский форум мира пройдет 10-11 ноября. Гарибашвили в среду отправился во Францию с рабочим визитом. Участие в Форуме глава правительства Грузии примет вместе с мировыми лидерами. В рамках визита премьер Грузии проведет встречи высокого уровня. Парижский форум мира был основан в 2018 году Жюстином Вайссом, когда он был директором по планированию политики в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, для решения глобальных проблем и укрепления многостороннего сотрудничества. Пятый Парижский форум мира состоялся 11-12 ноября 2022 года во дворце Броньяр и был посвящен сохранению глобального сотрудничества во время войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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