https://sputnik-georgia.ru/20231108/premer-gruzii-primet-uchastie-v-parizhskom-forume-mira-284082835.html
Премьер Грузии примет участие в Парижском форуме мира
Премьер Грузии примет участие в Парижском форуме мира
В рамках визита премьер Грузии проведет встречи высокого уровня 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T18:36+0400
2023-11-08T18:36+0400
2023-11-08T18:37+0400
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франция
ираклий гарибашвили
эммануэль макрон
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Шестой Парижский форум мира пройдет 10-11 ноября. Гарибашвили в среду отправился во Францию с рабочим визитом. Участие в Форуме глава правительства Грузии примет вместе с мировыми лидерами. В рамках визита премьер Грузии проведет встречи высокого уровня. Парижский форум мира был основан в 2018 году Жюстином Вайссом, когда он был директором по планированию политики в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, для решения глобальных проблем и укрепления многостороннего сотрудничества. Пятый Парижский форум мира состоялся 11-12 ноября 2022 года во дворце Броньяр и был посвящен сохранению глобального сотрудничества во время войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, франция, ираклий гарибашвили, эммануэль макрон
новости, грузия, политика, франция, ираклий гарибашвили, эммануэль макрон
Премьер Грузии примет участие в Парижском форуме мира
18:36 08.11.2023 (обновлено: 18:37 08.11.2023)
В рамках визита премьер Грузии проведет встречи высокого уровня
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Шестой Парижский форум мира пройдет 10-11 ноября. Гарибашвили в среду отправился во Францию с рабочим визитом. Участие в Форуме глава правительства Грузии примет вместе с мировыми лидерами. В рамках визита премьер Грузии проведет встречи высокого уровня.
Парижский форум мира был основан в 2018 году Жюстином Вайссом, когда он был директором по планированию политики в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, для решения глобальных проблем и укрепления многостороннего сотрудничества.
Пятый Парижский форум мира состоялся 11-12 ноября 2022 года во дворце Броньяр и был посвящен сохранению глобального сотрудничества во время войны.