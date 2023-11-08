https://sputnik-georgia.ru/20231108/professiya-v-shkole--novyy-proekt-minobrazovaniya-gruzii-284059143.html

Профессия в школе – новый проект Минобразования Грузии

Профессия в школе – новый проект Минобразования Грузии

Курс обучения завершится к окончанию школы, и ученики сами смогут выбирать: работать по профессии или поступать в вуз 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ученики 50 школ в Грузии с 2024 года смогут овладеть профессией во время обучения в школе, заявил заместитель министра образования Нодар Папукашвили в парламенте. В Грузии последние несколько лет идет обсуждение реформы профессионального образования и его интегрирование в существующую систему. На сегодняшний день профессиональное образование стоит отдельно и не связано ни с высшим и ни с школьным образованием. О том, что в школах Грузии будут обучать профессии, ранее заявил министр образования Георгий Амилахвали. Согласно предварительному проекту, ученики с 10 класса наравне с предметами общего образования по желанию смогут изучать конкретные профессии. Курс обучения завершится к окончанию школы, и ученики сами смогут: выбирать работать по профессии или поступать в вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, образование в грузии, министерство образования и науки грузии