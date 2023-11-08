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Профессия в школе – новый проект Минобразования Грузии
Профессия в школе – новый проект Минобразования Грузии
Курс обучения завершится к окончанию школы, и ученики сами смогут выбирать: работать по профессии или поступать в вуз 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T10:02+0400
2023-11-08T10:02+0400
2023-11-08T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ученики 50 школ в Грузии с 2024 года смогут овладеть профессией во время обучения в школе, заявил заместитель министра образования Нодар Папукашвили в парламенте. В Грузии последние несколько лет идет обсуждение реформы профессионального образования и его интегрирование в существующую систему. На сегодняшний день профессиональное образование стоит отдельно и не связано ни с высшим и ни с школьным образованием. О том, что в школах Грузии будут обучать профессии, ранее заявил министр образования Георгий Амилахвали. Согласно предварительному проекту, ученики с 10 класса наравне с предметами общего образования по желанию смогут изучать конкретные профессии. Курс обучения завершится к окончанию школы, и ученики сами смогут: выбирать работать по профессии или поступать в вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Профессия в школе – новый проект Минобразования Грузии
Курс обучения завершится к окончанию школы, и ученики сами смогут выбирать: работать по профессии или поступать в вуз
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ученики 50 школ в Грузии с 2024 года смогут овладеть профессией во время обучения в школе, заявил заместитель министра образования Нодар Папукашвили в парламенте.
В Грузии последние несколько лет идет обсуждение реформы профессионального образования и его интегрирование в существующую систему. На сегодняшний день профессиональное образование стоит отдельно и не связано ни с высшим и ни с школьным образованием.
"Мы уже прошли подготовительный этап, и пилотный проект профобразования начнется будущем году. На первом этапе это будет 50 школ, что даст нам возможность увидеть недостатки и преимущества системы", – сказал Папукашвили.
О том, что в школах Грузии будут обучать профессии, ранее заявил министр образования Георгий Амилахвали.
Согласно предварительному проекту, ученики с 10 класса наравне с предметами общего образования по желанию смогут изучать конкретные профессии. Курс обучения завершится к окончанию школы, и ученики сами смогут: выбирать работать по профессии или поступать в вуз.