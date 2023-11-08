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Прямая трансляция: круглый стол послов по урегулированию украинского кризиса
Прямая трансляция: круглый стол послов по урегулированию украинского кризиса
Послы более 30 стран мира собрались в Москве на круглый стол для обсуждения украинского кризиса 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T12:10+0400
2023-11-08T12:10+0400
2023-11-08T12:35+0400
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сергей лавров
мид россии
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Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию кризиса на Украине. Предыдущий посольский круглый стол, посвященный урегулированию украинского кризиса, прошел в Москве в сентябре. На нем присутствовал и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.Мероприятие организовано Дипломатической академией при поддержке МИД России.
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мультимедиа, видео, россия, москва, украина, беларусь, в мире, сергей лавров, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, украина, беларусь, в мире, сергей лавров, мид россии, видео
Прямая трансляция: круглый стол послов по урегулированию украинского кризиса
12:10 08.11.2023 (обновлено: 12:35 08.11.2023)
Послы более 30 стран мира собрались в Москве на круглый стол для обсуждения украинского кризиса
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию кризиса на Украине.
Предыдущий посольский круглый стол, посвященный урегулированию украинского кризиса, прошел в Москве в сентябре. На нем присутствовал и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
Мероприятие организовано Дипломатической академией при поддержке МИД России.