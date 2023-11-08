https://sputnik-georgia.ru/20231108/pryamaya-translyatsiya-kruglyy-stol-poslov-po-uregulirovaniyu-ukrainskogo-krizisa-284065862.html

Прямая трансляция: круглый стол послов по урегулированию украинского кризиса

Прямая трансляция: круглый стол послов по урегулированию украинского кризиса

Послы более 30 стран мира собрались в Москве на круглый стол для обсуждения украинского кризиса 08.11.2023, Sputnik Грузия

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Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию кризиса на Украине. Предыдущий посольский круглый стол, посвященный урегулированию украинского кризиса, прошел в Москве в сентябре. На нем присутствовал и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.Мероприятие организовано Дипломатической академией при поддержке МИД России.

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