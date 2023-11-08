Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
https://sputnik-georgia.ru/20231108/telavi-v-luchakh-osennego-solntsa-i-prazdnovanie-telavkalakoba---foto-284081220.html
Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото
Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото
Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется День города – "Телавкалакоба". Этот же праздник носит второе название – "Эреклеоба". Смотрите в фотоленте Sputnik... 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T18:04+0400
2023-11-08T18:18+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
телави
праздник
царь ираклий второй
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284073756_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bae4834fed08f7ed0e929127c6f21a9e.jpg
Этот традиционный народный праздник для кахетинцев является эквивалентом "Тбилисоба", а данная дата также, как и второе название праздника, обусловлена тем, что этот день считается днем рождения царя Ираклия II.
телави
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284073756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_572d097bc7273f0920e2f21ea4d7d411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, праздник, царь ираклий второй, кахети, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, праздник, царь ираклий второй, кахети, фото

Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото

18:04 08.11.2023 (обновлено: 18:18 08.11.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется День города – "Телавкалакоба". Этот же праздник носит второе название – "Эреклеоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как праздник отмечали в этом году
Этот традиционный народный праздник для кахетинцев является эквивалентом "Тбилисоба", а данная дата также, как и второе название праздника, обусловлена тем, что этот день считается днем рождения царя Ираклия II.
© photo: Sputnik / Stringer

В Телави ежегодно 7 ноября отмечают День города – "Телавкалакоба". В центре проходят народные гуляния.

В Телави ежегодно 7 ноября отмечают День города – &quot;Телавкалакоба&quot;. В центре проходят народные гуляния. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Телави ежегодно 7 ноября отмечают День города – "Телавкалакоба". В центре проходят народные гуляния.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник носит и второе название – "Эреклеоба", так как в этот день отмечается и день рождения царя Ираклия II.

Праздник носит и второе название – &quot;Эреклеоба&quot;, так как в этот день отмечается и день рождения царя Ираклия II. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник носит и второе название – "Эреклеоба", так как в этот день отмечается и день рождения царя Ираклия II.

© photo: Sputnik / Stringer

На городской праздник съезжаются жители со всей Кахети. Повеселится приходят и туристы.

На городской праздник съезжаются жители со всей Кахети. Повеселится приходят и туристы. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На городской праздник съезжаются жители со всей Кахети. Повеселится приходят и туристы.

© photo: Sputnik / Stringer

Для детей тут множество развлечений. Это семейный праздник.

Для детей тут множество развлечений. Это семейный праздник. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для детей тут множество развлечений. Это семейный праздник.

© photo: Sputnik / Stringer

Повсюду аттракционы, продаются игрушки и сувениры.

Повсюду аттракционы, продаются игрушки и сувениры. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Повсюду аттракционы, продаются игрушки и сувениры.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году у здания Телавского театра была организована выставка-продажа работ местных художников.

В этом году у здания Телавского театра была организована выставка-продажа работ местных художников. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году у здания Телавского театра была организована выставка-продажа работ местных художников.

© photo: Sputnik / Stringer

Народные гуляния и ярмарка проходят у крепостного комплекса Батонис-цихе, а также на территории музея Ираклия.

Народные гуляния и ярмарка проходят у крепостного комплекса Батонис-цихе, а также на территории музея Ираклия. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Народные гуляния и ярмарка проходят у крепостного комплекса Батонис-цихе, а также на территории музея Ираклия.

© photo: Sputnik / Stringer

На ярмарке можно приобрести не только множество национальных сувениров.

На ярмарке можно приобрести не только множество национальных сувениров. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

На ярмарке можно приобрести не только множество национальных сувениров.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно продегустировать разные сорта грузинских вин, на праздник приезжают виноделы из разных регионов.

Тут можно продегустировать разные сорта грузинских вин, на праздник приезжают виноделы из разных регионов. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно продегустировать разные сорта грузинских вин, на праздник приезжают виноделы из разных регионов.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то собирается компанией за столиками у уличных кафе.

Кто-то собирается компанией за столиками у уличных кафе. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то собирается компанией за столиками у уличных кафе.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то отмечает праздник с близкими, накрывая для них столы и принося угощения.

Кто-то отмечает праздник с близкими, накрывая для них столы и принося угощения. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то отмечает праздник с близкими, накрывая для них столы и принося угощения.

© photo: Sputnik / Stringer

"Телавкалакоба" – это ежегодный праздник, который любят и ждут жители Кахети.

&quot;Телавкалакоба&quot; – это ежегодный праздник, который любят и ждут жители Кахети. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Телавкалакоба" – это ежегодный праздник, который любят и ждут жители Кахети.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0