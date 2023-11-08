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Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото
Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото
Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется День города – "Телавкалакоба". Этот же праздник носит второе название – "Эреклеоба". Смотрите в фотоленте Sputnik... 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T18:04+0400
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Этот традиционный народный праздник для кахетинцев является эквивалентом "Тбилисоба", а данная дата также, как и второе название праздника, обусловлена тем, что этот день считается днем рождения царя Ираклия II.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, праздник, царь ираклий второй, кахети, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, праздник, царь ираклий второй, кахети, фото
Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото 18:04 08.11.2023 (обновлено: 18:18 08.11.2023)
Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется День города – "Телавкалакоба". Этот же праздник носит второе название – "Эреклеоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как праздник отмечали в этом году
Этот традиционный народный праздник для кахетинцев является эквивалентом "Тбилисоба", а данная дата также, как и второе название праздника, обусловлена тем, что этот день считается днем рождения царя Ираклия II.
© photo: Sputnik / Stringer
В Телави ежегодно 7 ноября отмечают День города – "Телавкалакоба". В центре проходят народные гуляния.
В Телави ежегодно 7 ноября отмечают День города – "Телавкалакоба". В центре проходят народные гуляния.
© photo: Sputnik / Stringer
Праздник носит и второе название – "Эреклеоба", так как в этот день отмечается и день рождения царя Ираклия II.
Праздник носит и второе название – "Эреклеоба", так как в этот день отмечается и день рождения царя Ираклия II.
© photo: Sputnik / Stringer
На городской праздник съезжаются жители со всей Кахети. Повеселится приходят и туристы.
На городской праздник съезжаются жители со всей Кахети. Повеселится приходят и туристы.
© photo: Sputnik / Stringer
Для детей тут множество развлечений. Это семейный праздник.
Для детей тут множество развлечений. Это семейный праздник.
© photo: Sputnik / Stringer
Повсюду аттракционы, продаются игрушки и сувениры.
Повсюду аттракционы, продаются игрушки и сувениры.
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году у здания Телавского театра была организована выставка-продажа работ местных художников.
В этом году у здания Телавского театра была организована выставка-продажа работ местных художников.
© photo: Sputnik / Stringer
Народные гуляния и ярмарка проходят у крепостного комплекса Батонис-цихе, а также на территории музея Ираклия.
Народные гуляния и ярмарка проходят у крепостного комплекса Батонис-цихе, а также на территории музея Ираклия.
© photo: Sputnik / Stringer
На ярмарке можно приобрести не только множество национальных сувениров.
На ярмарке можно приобрести не только множество национальных сувениров.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут можно продегустировать разные сорта грузинских вин, на праздник приезжают виноделы из разных регионов.
Тут можно продегустировать разные сорта грузинских вин, на праздник приезжают виноделы из разных регионов.
© photo: Sputnik / Stringer
Кто-то собирается компанией за столиками у уличных кафе.
Кто-то собирается компанией за столиками у уличных кафе.
© photo: Sputnik / Stringer
Кто-то отмечает праздник с близкими, накрывая для них столы и принося угощения.
Кто-то отмечает праздник с близкими, накрывая для них столы и принося угощения.
© photo: Sputnik / Stringer
"Телавкалакоба" – это ежегодный праздник, который любят и ждут жители Кахети.
"Телавкалакоба" – это ежегодный праздник, который любят и ждут жители Кахети.