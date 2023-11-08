https://sputnik-georgia.ru/20231108/telavi-v-luchakh-osennego-solntsa-i-prazdnovanie-telavkalakoba---foto-284081220.html

Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото

Телави в лучах осеннего солнца и празднование "Телавкалакоба" – фото

Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется День города – "Телавкалакоба". Этот же праздник носит второе название – "Эреклеоба". Смотрите в фотоленте Sputnik... 08.11.2023, Sputnik Грузия

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Этот традиционный народный праздник для кахетинцев является эквивалентом "Тбилисоба", а данная дата также, как и второе название праздника, обусловлена тем, что этот день считается днем рождения царя Ираклия II.

телави

кахети

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, праздник, царь ираклий второй, кахети, фото