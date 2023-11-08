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Уникальный Гелати: со времен Давида Строителя до наших дней – видео
Уникальный Гелати: со времен Давида Строителя до наших дней – видео
В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии... 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T13:13+0400
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В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота.По одной из версий, слово "Гелати" происходит от греческого "генефлия", что означает "рождение". В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы. Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя. Но закончилось его возведение лишь к 1125 году.Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры. Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками. Гелати также является усыпальницей грузинских царей.Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена. Ремонт перекрытия рукавов и придела храма произвели по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии.В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника. На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, гелати, история грузии - все самое интересное, культурные памятники и церкви грузии, главные достопримечательности грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, гелати, история грузии - все самое интересное, культурные памятники и церкви грузии, главные достопримечательности грузии, видео

Уникальный Гелати: со времен Давида Строителя до наших дней – видео

13:13 08.11.2023 (обновлено: 13:17 08.11.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии. Смотрите видео Sputnik Грузия, как выглядит этот исторический комплекс сегодня
В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота.

По одной из версий, слово "Гелати" происходит от греческого "генефлия", что означает "рождение". В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы. Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя. Но закончилось его возведение лишь к 1125 году.

Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры. Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками. Гелати также является усыпальницей грузинских царей.

Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена. Ремонт перекрытия рукавов и придела храма произвели по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии.

В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника. На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии.
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