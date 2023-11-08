https://sputnik-georgia.ru/20231108/zelenskiy-prosit-otsrochku-ischenko-o-vyborakh-na-ukraine-i-posledovatelyakh-putina-v-evrope-284061599.html
Зеленский просит отсрочку: Ищенко о выборах на Украине и последователях Путина в Европе
Зеленский просит отсрочку: Ищенко о выборах на Украине и последователях Путина в Европе
Для украинской оппозиции один из немногих шансов прийти к власти – поссорить Зеленского и Залужного 08.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-08T10:13+0400
2023-11-08T10:13+0400
2023-11-08T10:13+0400
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Поэтому некоторые местные СМИ пытаются разогнать историю с конфликтом президента и главкома Украины, а все, о чем пишут украинские журналисты, всегда надо делить на 10. Об этом в программе "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Эксперт также оценил вероятность проведения выборов президента Украины в 2024 году. Подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, европа, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, европа, видео
Зеленский просит отсрочку: Ищенко о выборах на Украине и последователях Путина в Европе
Для украинской оппозиции один из немногих шансов прийти к власти – поссорить Зеленского и Залужного
Поэтому некоторые местные СМИ пытаются разогнать историю с конфликтом президента и главкома Украины, а все, о чем пишут украинские журналисты, всегда надо делить на 10.
Об этом в программе "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Эксперт также оценил вероятность проведения выборов президента Украины в 2024 году.
Подробнее смотрите в видео.