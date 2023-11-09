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Трамп назван самым богатым кандидатом в президенты США 2024 года
Трамп назван самым богатым кандидатом в президенты США 2024 года
Согласно оценке журнала Forbes, чистый капитал Трампа составляет $2,6 млрд 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост следующего главы Белого дома на выборах 2024 года согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes.Согласно оценке журнала, чистый капитал Трампа составляет $2,6 млрд. За ним следует выдвиженец от республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами, с капиталом около $880 млн. Третье место занял также республиканец, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, его капитал составил по меньшей мере $100 млн.Примечательно, что действующий президент Джо Байден занял в рейтинге шестое место, журнал оценивает его капитал в $10 млн.Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, дональд трамп, джо байден
Трамп назван самым богатым кандидатом в президенты США 2024 года
10:35 09.11.2023 (обновлено: 11:16 09.11.2023)
Согласно оценке журнала Forbes, чистый капитал Трампа составляет $2,6 млрд
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост следующего главы Белого дома на выборах 2024 года согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes.
Согласно оценке журнала, чистый капитал Трампа составляет $2,6 млрд. За ним следует выдвиженец от республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами, с капиталом около $880 млн. Третье место занял также республиканец, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, его капитал составил по меньшей мере $100 млн.
Примечательно, что действующий президент Джо Байден занял в рейтинге шестое место, журнал оценивает его капитал в $10 млн.
"В совокупности капитал 16 кандидатов составил около четырех миллиардов долларов, что намного меньше, чем в 2020 году, когда в гонке участвовали мультимиллиардеры Майк Блумберг и Том Стейер", – отмечает Forbes.
Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.