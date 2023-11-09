https://sputnik-georgia.ru/20231109/284094132.html

Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном

Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном

Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев 09.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда "в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев.Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций, добавил Патрушев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, николай патрушев, в мире, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, армения, азербайджан