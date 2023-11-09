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Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном
Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда "в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев.Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций, добавил Патрушев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, николай патрушев, в мире, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, армения, азербайджан
россия, новости, николай патрушев, в мире, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, армения, азербайджан

Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном

10:56 09.11.2023 (обновлено: 11:24 09.11.2023)
© photo: Sputnik / Aram NersesyanСекретарь совбеза России Николай Патрушев на очередном заседании секретарей Совбеза ОДКБ (17 июня 2022). Еревaн
Секретарь совбеза России Николай Патрушев на очередном заседании секретарей Совбеза ОДКБ (17 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2023
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда "в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев.

"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций, добавил Патрушев.
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