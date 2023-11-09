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Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном
Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T10:56+0400
2023-11-09T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда "в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев.Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций, добавил Патрушев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, николай патрушев, в мире, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, армения, азербайджан
россия, новости, николай патрушев, в мире, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, армения, азербайджан
Глава Совбеза России назвал ключ к урегулированию отношений Армении с Азербайджаном
10:56 09.11.2023 (обновлено: 11:24 09.11.2023)
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда "в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, уверен Патрушев.
"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", – цитирует Патрушева РИА Новости.
Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций, добавил Патрушев.