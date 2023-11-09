https://sputnik-georgia.ru/20231109/284095854.html

Новый штамм COVID не вызывает более тяжелого течения болезни – Роспотребнадзор

Новый штамм COVID не вызывает более тяжелого течения болезни – Роспотребнадзор

Рекомендуется носить маски, держать в чистоте руки и гаджеты 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T12:06+0400

2023-11-09T12:06+0400

2023-11-09T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Новый вариант коронавирусной инфекции "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить достаточно непросто, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что выявлен новый штамм коронавируса ВА.2.86. Он получил название "пирола" в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца.В связи с этим рекомендуется носить маски, держать в чистоте руки и гаджеты, а также при первых симптомах недомогания оставаться дома, чтобы не заразить других людей, добавила глава Роспотребнадзора."Пиролу" обнаружили в июле в Израиле, а в сентябре о выявлении этого штамма на своей территории объявили уже 15 стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, общество, россия, роспотребнадзор, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире