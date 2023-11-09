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Путин: ЕАЭС обеспечивает себя большинством сельхозтоваров – Путин
Путин: ЕАЭС обеспечивает себя большинством сельхозтоваров – Путин
Благодаря взаимным поставкам агропромышленные комплексы стран союза гармонично дополняют друг друга 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T17:29+0400
2023-11-09T17:29+0400
2023-11-09T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Евразийский экономический союз фактически достиг уровня самообеспечения по большинству сельскохозяйственных товаров, а по пшенице занимает передовые позиции в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Он находится с визитом в Астане и выступил в режиме видеоконференции перед участниками Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Президент подчеркнул, что ЕАЭС входит в десятку лидеров по поставкам некоторых видов сельхозпродукции.Благодаря взаимным поставкам агропромышленные комплексы стран "пятерки" гармонично дополняют друг друга, заключил Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, астана, казахстан, владимир путин, еаэс
россия, новости, экономика, астана, казахстан, владимир путин, еаэс
Путин: ЕАЭС обеспечивает себя большинством сельхозтоваров – Путин
Благодаря взаимным поставкам агропромышленные комплексы стран союза гармонично дополняют друг друга
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Евразийский экономический союз фактически достиг уровня самообеспечения по большинству сельскохозяйственных товаров, а по пшенице занимает передовые позиции в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он находится с визитом в Астане и выступил в режиме видеоконференции перед участниками Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"По большинству сельхозтоваров ЕАЭС фактически достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции по производству и экспорту пшеницы в мире. Кстати, в этом году в России тоже очень хороший урожай пшеницы, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн. Мы удержим первое место в мире по экспорту и продаже на мировых рынках этого важного товара", – цитирует Путина РИА Новости.
Президент подчеркнул, что ЕАЭС входит в десятку лидеров по поставкам некоторых видов сельхозпродукции.
Благодаря взаимным поставкам агропромышленные комплексы стран "пятерки" гармонично дополняют друг друга, заключил Путин.