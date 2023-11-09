Путин: ЕАЭС обеспечивает себя большинством сельхозтоваров – Путин

"По большинству сельхозтоваров ЕАЭС фактически достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции по производству и экспорту пшеницы в мире. Кстати, в этом году в России тоже очень хороший урожай пшеницы, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн. Мы удержим первое место в мире по экспорту и продаже на мировых рынках этого важного товара", – цитирует Путина РИА Новости.