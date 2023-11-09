https://sputnik-georgia.ru/20231109/284116834.html

Почему все еще не построены важные для Армении ЛЭП в Иран и Грузию: поясняет замминистра

Почему все еще не построены важные для Армении ЛЭП в Иран и Грузию: поясняет замминистра

Обе линии могут в разы повысить возможности Армении по экспорту и транзиту электроэнергии – в Иран, Грузию и ЕАЭС. И обе стали “долгостроем”: китайские... 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T07:32+0400

2023-11-09T07:32+0400

2023-11-10T04:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. На этой неделе Государственная контрольная служба проверила госпредприятие “Высоковольтные электросети Армении”, заявив о финансовых нарушениях при строительстве линий электропередачи Иран-Армения и Армения-Грузия. Первая строится на кредит от Банка экспорта и развития Ирана. За вторую - на кредит от Германского банка KfW - еще и не брались, хотя проект начали составлять более пяти лет назад. О причинах задержки рассказал в беседе со Sputnik Армения замминистра территориального управления и инфраструктур республики Акоп Варданян.С оценками контрольной службы, которая, по его словам, усмотрела махинации там, где речь могла идти максимум о задержке выплат (погашения дебиторских задолженностей), он не согласен. Иное дело, что оба проекта действительно запоздали, отметил замминистра.Энергетический коридорКоротко о том, почему оба эти проекта столь важны. Пропускная способность энергосистемы Армении весьма ограничена, так как ни в сторону Ирана, ни Грузии нет ни одной ЛЭП мощностью выше 220 кВ. В Грузию ведет одна линия в 220 кВ и две - по 110, в Иран – две по 220. Две новые линии - в 400 кВ каждая - значительно повысят возможности для экспорта и транзита электроэнергии, в том числе на единый рынок ЕАЭС, который находится на стадии формирования. Экспорт в Грузию уже значительно вырос, когда в 2022 году в Армении началась либерализация рынка электроэнергии. Станции и альтернативные трейдеры получили возможность самостоятельно продавать электричество за рубеж. В результате в 2022 экспорт в Грузию оказался больше, чем за предыдущие 10 лет (365 млн кВт.ч).Армения-ГрузияПроект ЛЭП в Грузию составлялся, как мы отметили, более пяти лет и несколько раз менялся. Конкурсы на строительство объявили только в этом году, разбив их на три лота. По первому нужно было выбрать подрядчика на строительство подстанции в селе Ддмашен близ города Севан, которая должна соединить новую ЛЭП с основной энергосистемой Армении. Тендер завершился в конце октября, но из двух компаний, допущенных к участию, одна объявила о процессе банкротства, а другая, Siemens, заявила, что перегружена иными заказами.Итоги тендеров по двум другим лотам планируют подвести 6 декабря, но и здесь ожидаются сложности - в первую очередь с так называемой вставкой постоянного тока. Этот тип подстанции строится, чтобы связать две изолированные энергосистемы, где частоты тока колеблются по-разному. Энергосистема Армении синхронизирована с иранской, но не с грузинской, поэтому для их бесперебойной связи нужна такая вставка. Однако спрос на них в последние годы резко возрос в Европе: там они нужны для подключения к магистральной сети крупных комплексов ветряных и солнечных станций. У них выработка электричества колеблется в зависимости от времени суток и погоды, а значит, колеблется и частота тока. Чтобы синхронизировать его подачу в систему как раз и нужны вставки постоянного тока. Технологии эти сложные, компаний, владеющих ими, мало, а число заказов растет. Поэтому есть риск, что на Армению просто не хватит рабочих рук. Этот риск возрастает из-за строгих требований, которые банк KfW предъявляет конкурсантам. Одно из них – иметь на счету минимум один проект, построенный в Европе. Из-за этого на тендер не смогли попасть китайские компании.Пока нет ясности и со сроками нового конкурса, если его придется объявить повторно.Иран-АрменияСтроительство этой линии планировали начать в 2012 году, но из-за санкций против Ирана, начали только в 2017. От границы с Ираном она должна дойти до подстанции у села Личк, которое, как и Ддмашен, находится близ города Севан. Дедлайн изначально был намечен на 2020 год, но и сейчас, три года спустя, работа не сдана.Как отметил замминистра, работы откладываются из-за финансовых затруднений у подрядчика, компании Sunir. В последние две недели его строительные бригады активизировали работу, но предыдущие несколько месяцев она почти стояла.Справедливости ради, нужно отметить, что немалая часть работы сделана: из 711 бетонных опор, которые нужно заложить для вышек на линии, уже готовы 670, отметил министр. Построены и подъездные дороги к ним (для технического обслуживания). Значительная часть будущей линии проходит через Сюникскую область - с ее перепадами гор и ущелий. Есть опоры, которые построены чуть ли не на скалах, а дорогу к ним приходилось подводить за 1-2 километра. После этого смонтировать на них вышки – относительно менее сложная работа, пояснил замминистра.Но есть и участки, где работа еще не начата. Не готова и подстанция "Нораван" в Сисианском регионе, хотя сложностей с рельефом там нет.По итогам переговоров с иранскими партнерами, ход работ удалось немного ускорить, и теперь армянская сторона надеется, что завершения проекта долго ожидать не придется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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