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Диалог – первый шаг для налаживания грузино-российских отношений

Диалог – первый шаг для налаживания грузино-российских отношений

Налаживание российско-грузинского диалога необходимо хотя бы на уровне научных и экспертных кругов, чтобы в будущем донести его до представителей власти как... 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T15:06+0400

2023-11-09T15:06+0400

2023-11-09T15:09+0400

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Об этом он сообщил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Если представители общества наладят диалог, найдут некие точки соприкосновения, то я думаю, что через некоторые экспертно-аналитические площадки мы сможем донести их до власть имущих как Грузии, так и России", – сказал Крючков.Международная научно-практическая конференция "Россия и Южный Кавказ в историческом измерении и пространстве" пройдет в Ставрополе 10-11 ноября. На мероприятии будут обсуждать вопросы, связанные с историей включения народов Кавказа и Закавказья в российское социально-экономическое, политическое и культурное пространство, определение объективной динамики коммуникационных процессов между Россией и Большим Кавказом в различные исторические периоды и т. п. В конференции примут участие эксперты из Грузии.В этом году исполнилось 240 лет с момента подписания Георгиевского трактата, по которому Восточная Грузия и Российская империя заключили договор о соглашении, в том числе и о военной помощи. В тот период в Закавказье всё более усиливались Иран и Турция. Торжества в честь этой даты прошли летом на Ставрополье, в Георгиевске.

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