https://sputnik-georgia.ru/20231109/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-284134106.html

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Смотрите полную запись видео из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 09.11.2023, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

мид рф

мария захарова

россия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.

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видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, россия, видео