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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите полную запись видео из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T14:00+0400
2023-11-09T14:00+0400
2023-11-10T16:17+0400
видео
мультимедиа
мид рф
мария захарова
россия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, россия, видео
видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, россия, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
14:00 09.11.2023 (обновлено: 16:17 10.11.2023)
Смотрите полную запись видео из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.